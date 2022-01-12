Инфляция "съедает" деньги: насколько выросли цены в Украине за год и что подешевело (ИНФОГРАФИКА)

Цены на товары в Украине выросли за год, фото из открытых источников

По данным Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке Украины в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составила 0,6%, за 2021 год – 10,0%. Базовая инфляция в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021г. составила 0,4%, за год в целом – 7,9%.

На потребительском рынке за год (декабрь 2020 – декабрь 2021 г.) цены на безалкогольные напитки выросли на 3,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 9,4%.

Больше всего за прошлый год подорожал хлеб и подсолнечное масло (на 18,7% и 38,8%). Яйца и сахар также значительно прибавили в цене — на 19% и 28,3% больше соответственно. На 12,9% выросли цены на мясо и мясопродукты; молоко и молочный творог подорожали на 10,8%. Рыба и макаронные изделия выросли в цене на 10,1%. В то же время, подешевели фрукты на 10,2%, а вот овощи прибавили в цене на 12,7%.



Одежда и обувь подешевели на 3,5%; одежда – на 3,6%, обувь – на 4,1%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 9,8%. Больше всего подорожала электроэнергия – 26,5% и канализация – 18,6%, газ подорожал на 15,5%.

В сфере здравоохранения выросли цены за год тоже. Лекарства и медицинские товары подорожали на 4,4%, амбулаторные услуги – на 11,3%.

Бытовые товары, техника для дома подорожали на 4,2%. Тратить стали украинцы больше и на транспорт. Топливо и масла подорожали на 26,5%, транспортные услуги – на 17,1%. Цена билетов на железные дороги выросла на 14,9%, на автовокзалах – на 19,8%.

Услуги связи стали дороже на 7,4%, развлечения и отдых обходятся гражданам на 5% дороже, чем в 2020 году. Кроме того, выросли расходы и в таких категориях как образование; услуги отелей и ресторанов; разные товары и услуги – на 17%, 9,0% и 9,1% соответственно.

Как сообщал портал "Комментарии", названы главные достижения украинского правительства в 2021 году (инфографика Кабмина).

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