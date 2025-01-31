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Инфляция в Украине: когда ожидается спад и как это повлияет на экономику

Национальный банк Украины указывает на важное изменение в динамике инфляции

сегодня, 16:00
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Амбарцумян Анна

На фоне экономических вызовов, инфляция в Украине достигнет своего пика во втором квартале этого года, после чего начнется постепенное ее снижение. Эксперты Национального банка прогнозируют, что темпы роста цен замедлятся до 8,4% уже к концу 2025 года. Что именно приведет к такому спаду и когда украинцы почувствуют облегчение – разбирались "Комментарии" ссылаясь на данные НБУ.

Инфляция в Украине: когда ожидается спад и как это повлияет на экономику

Инфляция. Фото из открытых источников

В ближайшие месяцы инфляция продолжит ускоряться из-за ряда факторов. Ограниченное предложение продовольствия, последствия неудачного урожая в прошлом году, а также повышение производственных затрат, в том числе энергию и оплату труда, приведут к росту цен. Однако этот период будет временным: уже к середине года тенденция изменится в пользу замедления инфляции.

Согласно прогнозам НБУ, замедление инфляционных темпов обусловлено комплексом факторов. Прежде всего, меры, касающиеся монетарной политики, стабильность на валютном рынке и расширение предложения продуктов с новым урожаем будут способствовать снижению инфляционного давления. Кроме того, уменьшение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление помогут поддерживать экономическую стабильность.

Пока определенное давление на цены будет оказывать ситуация на рынке труда. Однако с замедлением роста заработных плат этот фактор также уменьшит свое влияние. Инвестиции в энергонезависимость, большинство из которых уже отражены в ценах, также положительно скажутся на снижении инфляции, в частности, из-за улучшения ситуации в энергетическом секторе.

Со временем вместе с нормализацией экономических условий, значительным снижением дефицита бюджета и стабилизацией энергетической ситуации, потребительская инфляция должна вернуться к целевому уровню 5% к 2026 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд.




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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-pochne-znijuvatisya-z-seredini-roku-a-zrostannya-ekonomiki-prishvidshitsya--inflyatsiyniy-zvit
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