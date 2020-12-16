Исторический день: Bitcoin побил рекорд стоимости

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Владимир Лавский
Курс Bitcoin впервые в истории превысил 20 000 долларов в среду, 16 декабря, и продолжает расти дальше. Это следует из данных онлайн-биржи CoinMarketCap. По состоянию на 16:40 один Bitcoin уже стоит 20 с половиной тысяч долларов.
Валюта подорожала на 4,3%, обновив установленный в 2017 году рекорд, когда биткоин стоил 20 042 доллара. Биткоин занимает примерно 66% от всего рынка криптовалют.
Как ранее сообщали "Комментарии", киберпреступники крадут Bitcoin для благотворительности.
Хакеры из группировки "Darkside Hackers" похитили криптовалюту и пожертвовали ее в благотворительных целях. После этого киберпреступники публично выставили доказательства в интернете. На просторах даркнета участники группировки начали оставлять сообщения, что они хотят сделать этот мир лучше. Хакеры, чтобы доказать свою серьезность своих намерений, добавили скриншоты переводов по 10 000 долларов США в Bitcoin благотворительным организациям. Первой, кто получил транзакцию стала некоммерческая организация "Children International", которая находится в Канзас-Сити, Миссури (США). Однако администрация отказалась от полученных средств, ведь они получены нечестным путем.
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