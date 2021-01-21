Исторический максимум: биржи США отреагировали на инаугурацию Байдена

Церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена положительным образом отразилась на показателях финансовых рынков. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Биржевые индексы в США пошли вверх / фото gazeta.ru

Так, согласно информации издания, закрытие торгов на биржах США показало новый исторический максимум трех основных фондовых индексов.

Индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%) — до 13457,25 пункта.

Dow Jones Industrial Average прибавил 257,86 пункта (0,8%) и составил 31188,38 пункта.

Эксперты характеризуют настроения инвесторов как оптимистичное, поскольку рассчитывают на фискальные стимулы, которые поддержат экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", в июне 2020 года рынки также демонстрировали резкий подъем — тогда мировые акции взлетели почти до трехмесячного максимума, поскольку надежды на восстановление экономики и дальнейшее ослабление социальных ограничений по всему миру перевесили осторожность в отношении целого ряда проблем, от коронавируса до нарастающих гражданских беспорядков в США.

Ранее "Комментарии" писали, что с 29 мая на рынке нефти произошел внезапный рост цены за баррель на фоне публикации данных о снижении числа буровых скважин в США. Отмечается, что в связи с этим встреча ОПЕК+ может пройти раньше, чем было запланировано.

Так, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $38,08 за баррель по состоянию на сегодня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле снижается на 0,45%, до $35,33 за баррель.

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