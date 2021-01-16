Как 20 долларов превратить в 57 тысяч: история одной банкноты

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Татьяна Веремеева
"Дель Монте нота" – редкая банкнота в 20 долларов с банановой наклейкой на
ней – в настоящее время продается через аукционный дом в Далласе Heritage
Auctions. Коллекционеры валюты уделяют пристальное внимание и бьют предыдущие
рекорды торгов своими предложениями. Об этом пишет CNN.
20 долларов. Фото: Heritage Auctions
Банкнота серии 1996 года уникальна тем, что на нее нанесена наклейка,
которая случайно на нее попала между этапами процесса печати, и на ней
напечатана часть казначейской печати и серийный номер банкноты.
Текущие торги по векселю составляют 57 500 долларов, а общая стоимость – 69
000 долларов после применения премии покупателя.
Аукцион завершится 22 января. В этот день записка будет предложена среди
других предметов во время прямого эфира, который начнется в 6 часов вечера по
Центральному времени и будет транслироваться на веб-сайте Heritage Auctions.
Этот тип ошибки печати на валюте называется "помехой".
Большинство банкнот с помехами являются результатом того, что в процессе
печати к денежному запасу прикрепляется свободный кусок бумаги, скотч,
лейкопластырь или другой мусор, который затем отваливается. Большинство банкнот
этого класса, таким образом, показывают пустую область где-то на банкноте.
Согласно данным Heritage Auctions, банкнота, напечатанная в Западном
валютном центре Форт-Уэрта, впервые появилась в 2003 году, когда студент
колледжа в Огайо выставил ее на продажу на eBay. Он получил ее в банкомате.
В 2003 году банкнота была продана на eBay примерно за 10 000 долларов. Снова
ее продали в 2006 году, на аукционе Heritage Auctions, и в то время ее
стоимость составила более чем за 25 000 долларов.
Каким образом наклейка попала на записку, остается загадкой, но вполне
возможно, что это было сделано намеренно.
Печать Федеральной валюты происходит в три этапа: сначала задняя сторона,
затем передняя, затем третья стадия, когда добавляются серийный номер и
Федеральная печать. Изучив наклейку и надпечатку, становится ясно, что наклейка
была нанесена после печати лицевой стороны и до нанесения серийного номера и
печати.
Ранее "Комментарии" писали, что люксовый автомобиль модели Ferrari F430,
который принадлежал президенту Америки Дональду Трампу, выставили
на аукцион.
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