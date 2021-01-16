Как 20 долларов превратить в 57 тысяч: история одной банкноты

"Дель Монте нота" – редкая банкнота в 20 долларов с банановой наклейкой на ней – в настоящее время продается через аукционный дом в Далласе Heritage Auctions. Коллекционеры валюты уделяют пристальное внимание и бьют предыдущие рекорды торгов своими предложениями. Об этом пишет CNN.



20 долларов. Фото: Heritage Auctions

Банкнота серии 1996 года уникальна тем, что на нее нанесена наклейка, которая случайно на нее попала между этапами процесса печати, и на ней напечатана часть казначейской печати и серийный номер банкноты.

Текущие торги по векселю составляют 57 500 долларов, а общая стоимость – 69 000 долларов после применения премии покупателя.

Аукцион завершится 22 января. В этот день записка будет предложена среди других предметов во время прямого эфира, который начнется в 6 часов вечера по Центральному времени и будет транслироваться на веб-сайте Heritage Auctions.

Этот тип ошибки печати на валюте называется "помехой".

Большинство банкнот с помехами являются результатом того, что в процессе печати к денежному запасу прикрепляется свободный кусок бумаги, скотч, лейкопластырь или другой мусор, который затем отваливается. Большинство банкнот этого класса, таким образом, показывают пустую область где-то на банкноте.

Согласно данным Heritage Auctions, банкнота, напечатанная в Западном валютном центре Форт-Уэрта, впервые появилась в 2003 году, когда студент колледжа в Огайо выставил ее на продажу на eBay. Он получил ее в банкомате.

В 2003 году банкнота была продана на eBay примерно за 10 000 долларов. Снова ее продали в 2006 году, на аукционе Heritage Auctions, и в то время ее стоимость составила более чем за 25 000 долларов.

Каким образом наклейка попала на записку, остается загадкой, но вполне возможно, что это было сделано намеренно.

Печать Федеральной валюты происходит в три этапа: сначала задняя сторона, затем передняя, затем третья стадия, когда добавляются серийный номер и Федеральная печать. Изучив наклейку и надпечатку, становится ясно, что наклейка была нанесена после печати лицевой стороны и до нанесения серийного номера и печати.

Ранее "Комментарии" писали, что люксовый автомобиль модели Ferrari F430, который принадлежал президенту Америки Дональду Трампу, выставили на аукцион.

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