Как изменились цены на продукты в сентябре - статистика

С начала года в Украине больше всего подорожали гречневая крупа, яблоки и морковь, а подешевели — картофель, лук и пшено. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди товаров, которые подешевели в сентябре по сравнению с августом, макароны (до 19,08 грн), мука (11,43), гречка (36,86), пшено (18,64), свинина (119,37), яблоки (22,31), лук (5,73), свёкла (5,71), морковь (7,92), картофель (9,08) и пиво (17,53).

Тогда как выросли за месяц цены на рис (до 23,80 грн), хлеб (20,37-25,36), батон (14,08), манная крупа (11,43), ячневая крупа (11,41), говядина (143,27), птица (52,93), куриное филе (88,05), вареные колбасы (100,94), мороженая рыба (80,73), молоко (25,00), сыры (106,45), сметана (62,24), яйца (17,99), сливочное масло (43,42), подсолнечное масло (35,10), сало (73,89), капуста (6,01), сахар (14 94), водка (92,55) и вино (66,82).

Как сообщалось, тарифы на услуги ЖКХ в Украине могут ожидать изменения с началом отопительного сезона. Формированием тарифов на коммунальные услуги может заняться местная власть. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", к каким последствиям это может привести.

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