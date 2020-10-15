kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.10.2020

BTC/USD

11336.51

ETH/USD

373.55

LTC/USD

49.41

НБУ 15.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Как изменились цены на продукты в сентябре - статистика
commentss НОВОСТИ Все новости

Как изменились цены на продукты в сентябре - статистика

Продуктов, которые подорожали, больше

сегодня, 11:47
Автор:

Таисия Ерохина

С начала года в Украине больше всего подорожали гречневая крупа, яблоки и морковь, а подешевели — картофель, лук и пшено. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились цены на продукты в сентябре - статистика

Среди товаров, которые подешевели в сентябре по сравнению с августом, макароны (до 19,08 грн), мука (11,43), гречка (36,86), пшено (18,64), свинина (119,37), яблоки (22,31), лук (5,73), свёкла (5,71), морковь (7,92), картофель (9,08) и пиво (17,53).

Тогда как выросли за месяц цены на рис (до 23,80 грн), хлеб (20,37-25,36), батон (14,08), манная крупа (11,43), ячневая крупа (11,41), говядина (143,27), птица (52,93), куриное филе (88,05), вареные колбасы (100,94), мороженая рыба (80,73), молоко (25,00), сыры (106,45), сметана (62,24), яйца (17,99), сливочное масло (43,42), подсолнечное масло (35,10), сало (73,89), капуста (6,01), сахар (14 94), водка (92,55) и вино (66,82).

Как сообщалось, тарифы на услуги ЖКХ в Украине могут ожидать изменения с началом отопительного сезона. Формированием тарифов на коммунальные услуги может заняться местная власть. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", к каким последствиям это может привести.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ