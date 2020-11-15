Как нас «разводят» известные бренды: ТОП-7 наглядных примеров

Известные во всем мире компании умудряются по прежней цене продавать продукт, при этом уменьшая его в размере или количестве. Изменения так хитро проворачивают, что обман может заметить только самый внимательный покупатель. И пока клиент переплачивает, компании экономят миллионы долларов. Подборку самых частых уловок популярных брендов разместил портал Bored Panda.

Еще в 2016 году Toblerone объявили, что они меняют культовый дизайн своих британских батончиков, добавляя большие промежутки между насыпями, что означало, что в плитках будет на 10% меньше шоколада по той же цене. Два года спустя компания решила вернуть первоначальную форму, но цена выросла.





В прошлом году некто Уильям Найт, по данным иноСМИ, наткнулся на "винтажный" батончик Mars 1996 года на дне старого ящика на своем чердаке. Измерив размер современной сладости, мужчина удивился: старый батончик значительно больше, а вот цена более чем вдвое выше у нынешнего.





Подобно Mars "растаял" и продукт фирмы Oreo.





А вот Lay's продает по одной цене разное количество чипсов в пакетах. Меньше тех, что с ароматизатором.





Многие известные плитки шоколада со временем уменьшились в размерах, но цены на них не изменились. Сюда относится и небезызвестные палочки Twix, которых теперь примерно на 14% меньше, чем было раньше.





В 2014 году Coca-Cola уменьшила размер своей большой бутылки с 2 литров до 1,75 литра. Однако цена осталась прежней.





Как оказалось, сокращается и длина рулонов туалетной бумаги. Несмотря на это, потребители по-прежнему платят ту же цену.





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