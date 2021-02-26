logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.02.2021

BTC/USD

47760.43

ETH/USD

1538.19

LTC/USD

178.58

НБУ 26.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Как подорожает доллар с марта: НБУ установил курс
commentss НОВОСТИ Все новости

Как подорожает доллар с марта: НБУ установил курс

Нацбанк обнародовал показатели курса валют

сегодня, 18:07
Автор:

Таисия Ерохина

С 1 марта 2021 года доллар подорожает. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Национального банка Украины.

Как подорожает доллар с марта: НБУ установил курс

Фото из открытых источников

Так, центробанк определил официальный курс гривни к иностранным валютам за 1 единицу, который начнет действовать с 1 марта. Доллар подорожает с 27,9301 до 27,9456 грн. Таким образом курс доллара продолжает расти после снижения накануне.

Тогда как евро с 26 февраля с уровня 34,1459 грн изменится на 33,8449 грн.

Напомним, доллар и евро немного подорожали на фоне гривни в течение последнего банковского дня.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 352,44 грн за унцию, что на 152,54 грн меньше, чем в предыдущий день. Курс серебра установлен на уровне 773,43 грн за унцию — на 4,65 грн меньше, чем на 24 февраля. Стоимость платины в четверг была на уровне 35 283,63 грн за унцию, что на 289,44 грн больше, чем в среду.

Накануне сообщалось, что на сегодня оснований для резкого изменения курса валют и в частности значительного удешевления гривны нет. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. По его словам, негативные последствия несет резкое изменение курса, когда гривня резко дорожает, как это было во второй половине 2019 года, или наоборот стремительно дешевеет — так было в 2014-2015 годах.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине цены на бензин и дизельное топливо продолжают повышаться. И в ближайшее время украинцам не стоит ожидать изменения этой тенденции. Об этом рассказал гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка Леонид Косянчук.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ