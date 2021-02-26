Как подорожает доллар с марта: НБУ установил курс

С 1 марта 2021 года доллар подорожает. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Национального банка Украины.

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Так, центробанк определил официальный курс гривни к иностранным валютам за 1 единицу, который начнет действовать с 1 марта. Доллар подорожает с 27,9301 до 27,9456 грн. Таким образом курс доллара продолжает расти после снижения накануне.

Тогда как евро с 26 февраля с уровня 34,1459 грн изменится на 33,8449 грн.

Напомним, доллар и евро немного подорожали на фоне гривни в течение последнего банковского дня.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 352,44 грн за унцию, что на 152,54 грн меньше, чем в предыдущий день. Курс серебра установлен на уровне 773,43 грн за унцию — на 4,65 грн меньше, чем на 24 февраля. Стоимость платины в четверг была на уровне 35 283,63 грн за унцию, что на 289,44 грн больше, чем в среду.

Накануне сообщалось, что на сегодня оснований для резкого изменения курса валют и в частности значительного удешевления гривны нет. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. По его словам, негативные последствия несет резкое изменение курса, когда гривня резко дорожает, как это было во второй половине 2019 года, или наоборот стремительно дешевеет — так было в 2014-2015 годах.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине цены на бензин и дизельное топливо продолжают повышаться. И в ближайшее время украинцам не стоит ожидать изменения этой тенденции. Об этом рассказал гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка Леонид Косянчук.

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