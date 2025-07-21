Каких денег НБУ печатает все больше, а какие постепенно выходят из оборота

В 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен вышли на первое место по сумме. Они занимают почти половину в денежном обращении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Гривна. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, на одного жителя Украины на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен — 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривен.

Количество банкнот номиналом 1000 гривен с начала года выросло на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривен.

В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен. На 1 января в обращении было 822,4 млрд гривен.

В наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты есть четырех номиналов — 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна (653 млн штук, меньше всего — номиналом 10 гривен (303 млн штук).

Разменных монет осталось два номинала — это монеты 10 и 50 копеек (4,1 млрд штук и 1,4 млрд штук соответственно).

"Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли", — говорится в сообщении.

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