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Главная Новости Бизнес финансы Какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира
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Какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира

Годовая прибыль Пенсионного фонда Японии позволила бы обеспечить госбюджет Украины на 10 лет вперед

сегодня, 20:45
Автор:

Андрей Ройко

Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) Японии — крупнейший пенсионный фонд мира — получил рекордную доходность за прошлый финансовый фонд (в Японии он считается с марта прошлого года по март текущего) в размере 37,8 триллиона иен или 339 миллиардов долларов США. Доходность японских пенсионных инвестиций за год составила 25%, сообщает издание "Блумберг".

Какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира

Рекордная прибыль Японского ПИФа должна обрадывать местных пенсионеров, фото из открытых источников

Чтобы оценить насколько это колоссальная сумма, "Комментарии" отмечают, что она почти в 10 раз больше доходов расчетного государственного бюджета Украины на 2021 год. 

Наиболее прибыльным активом Пенсионного фонда Японии за последний год были зарубежные акции: их доходность составила 59,4%. На втором месте была доходность внутренних акций, составившая 41,6%. Долг Японии за прошедший период снизился на 0,7%. Доходность фонда превысила его комплексный ориентир на 0,3%.

Какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира - фото 2

"Исторически особенно высокой" назвал такую доходность президент GPIF Масатака Миядзоно, добавив, что сам не ожидал такой высокой доходности акций в прошедшем финансовом году.

"Мы не собираемся быстро наращивать наши позиции и не собираемся проявлять особую осторожность", — добавил Миядзоно. — "Мы инвестируем в долгосрочной перспективе, и я думаю, что вы увидите результат в долгосрочной перспективе".
Японские пенсионные финансисты все больше инвестируют в зарубежные иностранные акции, особо присматриваясь к инвестициям в китайские облигации с высокой доходностью, вкладываясь в суверенный долг Китая.

Финансово-технологическое развитие Японии не может не вызывать изумления. Напомним, что Японское космическое агенство Jaха недавно заявило о намерениях построить к 2035 году завод на Луне по производству водорода.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-02/world-s-biggest-pension-fund-books-record-339-billion-return
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