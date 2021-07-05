Какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира

Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) Японии — крупнейший пенсионный фонд мира — получил рекордную доходность за прошлый финансовый фонд (в Японии он считается с марта прошлого года по март текущего) в размере 37,8 триллиона иен или 339 миллиардов долларов США. Доходность японских пенсионных инвестиций за год составила 25%, сообщает издание "Блумберг".

Рекордная прибыль Японского ПИФа должна обрадывать местных пенсионеров, фото из открытых источников

Чтобы оценить насколько это колоссальная сумма, "Комментарии" отмечают, что она почти в 10 раз больше доходов расчетного государственного бюджета Украины на 2021 год.



Наиболее прибыльным активом Пенсионного фонда Японии за последний год были зарубежные акции: их доходность составила 59,4%. На втором месте была доходность внутренних акций, составившая 41,6%. Долг Японии за прошедший период снизился на 0,7%. Доходность фонда превысила его комплексный ориентир на 0,3%.







"Исторически особенно высокой" назвал такую доходность президент GPIF Масатака Миядзоно, добавив, что сам не ожидал такой высокой доходности акций в прошедшем финансовом году.

"Мы не собираемся быстро наращивать наши позиции и не собираемся проявлять особую осторожность", — добавил Миядзоно. — "Мы инвестируем в долгосрочной перспективе, и я думаю, что вы увидите результат в долгосрочной перспективе". Японские пенсионные финансисты все больше инвестируют в зарубежные иностранные акции, особо присматриваясь к инвестициям в китайские облигации с высокой доходностью, вкладываясь в суверенный долг Китая.

Финансово-технологическое развитие Японии не может не вызывать изумления. Напомним, что Японское космическое агенство Jaха недавно заявило о намерениях построить к 2035 году завод на Луне по производству водорода.

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