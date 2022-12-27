logo

BTC/USD

16785.77

ETH/USD

1211.68

LTC/USD

69.95

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Китай теряет позиции. Пять стран, грызущих гиганта
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай теряет позиции. Пять стран, грызущих гиганта

Все больше компаний и инвесторов покидают Китай из-за карантинных ограничений и сложных отношений с Соединенными Штатами.

сегодня, 17:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китай все больше теряет позиции в глобальной цепочке поставок. Больше всего проблем для Китая нанесла суровая борьба Си Цзиньпина с пандемией, а затем отмена карантинных ограничений. Однако проблем у мирового гиганта больше, а конкуренты все больше приближаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Finance Yahoo.

Китай теряет позиции. Пять стран, грызущих гиганта

Инвестиции покидают Китай. Изображение из открытых источников

Несколько последних десятилетий Китай был мировой фабрикой, прекрасно работавшей в эру глобализации. Пандемия заставила пересмотреть этот статус, а кроме того и 45 президент США Трамп, начавший торговую войну против азиатской страны.

Последствия торговой войны все еще ощущаются. Президент Джо Байден не отменил повышенные Трампом пошлины по Китаю. В октябре Байден ввел экспортный контроль над поставляемым на китайские заводы оборудованием, производящим передовые микросхемы. Это еще больше усложнило напряженные отношения стран.

B usiness I nsider подготовил пять стран, куда перемещаются цепи поставок из Китая.

Наибольшим конкурентом в производстве товаров может стать Индия. Благодаря обширной территории и населению Индия является альтернативой Китаю, как мировой фабрики. Apple уже перенес часть производства iPhone в индийские штаты, а с 2025 года каждый четвертый iPhone будет изготовлен в Индии.

Другим конкурентом Китая является Вьетнам. Сильные стороны этой страны — производство одежды, обуви, электроники и электроприборов. Некоторые мировые лидеры рынка перенесли часть своих производственных линий из Китая во Вьетнам, среди которых Nike, Adidas и Samsung.

Третьей альтернативой Китаю стал Таиланд. Производители покидают Китай и все больше инвестируют в эту страну. В Китае закрыла завод по производству смартфонов Sony и перенесла его в Таиланд. Кроме иностранных компаний, китайские также перебираются в эту страну во избежание политических притеснений властей, например JinkoSolar, занимающихся производством солнечных панелей.

Экономический бедный Бангладеш также привлекателен, чтобы уйти из Китая. На фабрике в Гуанчжоу рабочий получает 670 долларов, в то время как на предприятии в Бангладеш владельцам придется платить в пять раз меньше. Кроме того, в стране более дешевая продукция и материалы.

Одним из крупных конкурентов для Китая также Малайзия. В 2020 году Малайзийские управление инвестиционного развития сообщило, что они привлекли 32 проекта, перенесенных из Китая и сейчас темпы только растут, ведь в стране более дешевая рабочая сила, а напряженность между США и Китаем только растет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай предостерегает США от лобового столкновения.

Также "Комментарии" писали о тревожном докладе Пентагона относительно ядерного потенциала Китая.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ca.finance.yahoo.com/news/china-losing-place-center-worlds-004500566.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!