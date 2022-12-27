Китай теряет позиции. Пять стран, грызущих гиганта

Китай все больше теряет позиции в глобальной цепочке поставок. Больше всего проблем для Китая нанесла суровая борьба Си Цзиньпина с пандемией, а затем отмена карантинных ограничений. Однако проблем у мирового гиганта больше, а конкуренты все больше приближаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Finance Yahoo.

Инвестиции покидают Китай. Изображение из открытых источников

Несколько последних десятилетий Китай был мировой фабрикой, прекрасно работавшей в эру глобализации. Пандемия заставила пересмотреть этот статус, а кроме того и 45 президент США Трамп, начавший торговую войну против азиатской страны.

Последствия торговой войны все еще ощущаются. Президент Джо Байден не отменил повышенные Трампом пошлины по Китаю. В октябре Байден ввел экспортный контроль над поставляемым на китайские заводы оборудованием, производящим передовые микросхемы. Это еще больше усложнило напряженные отношения стран.

B usiness I nsider подготовил пять стран, куда перемещаются цепи поставок из Китая.

Наибольшим конкурентом в производстве товаров может стать Индия. Благодаря обширной территории и населению Индия является альтернативой Китаю, как мировой фабрики. Apple уже перенес часть производства iPhone в индийские штаты, а с 2025 года каждый четвертый iPhone будет изготовлен в Индии.

Другим конкурентом Китая является Вьетнам. Сильные стороны этой страны — производство одежды, обуви, электроники и электроприборов. Некоторые мировые лидеры рынка перенесли часть своих производственных линий из Китая во Вьетнам, среди которых Nike, Adidas и Samsung.

Третьей альтернативой Китаю стал Таиланд. Производители покидают Китай и все больше инвестируют в эту страну. В Китае закрыла завод по производству смартфонов Sony и перенесла его в Таиланд. Кроме иностранных компаний, китайские также перебираются в эту страну во избежание политических притеснений властей, например JinkoSolar, занимающихся производством солнечных панелей.

Экономический бедный Бангладеш также привлекателен, чтобы уйти из Китая. На фабрике в Гуанчжоу рабочий получает 670 долларов, в то время как на предприятии в Бангладеш владельцам придется платить в пять раз меньше. Кроме того, в стране более дешевая продукция и материалы.

Одним из крупных конкурентов для Китая также Малайзия. В 2020 году Малайзийские управление инвестиционного развития сообщило, что они привлекли 32 проекта, перенесенных из Китая и сейчас темпы только растут, ведь в стране более дешевая рабочая сила, а напряженность между США и Китаем только растет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай предостерегает США от лобового столкновения.

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