Количество ФЛПов в Украине постоянно растет: Гетманцев привел впечатляющие данные за 2024 год

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил, что за 2024 год количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей в Украине выросло на 119 тысяч. Об этом он написал в своем телеграмм-канале 15 января.

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Так, по состоянию на 1 января 2025 года в Украине было зарегистрировано 1 707 677 ФЛП, что на 7,5% больше (на 118 943 человека) по сравнению с началом 2024 года.

Гетманцев подчеркнул, что сообщение о сокращении количества ФЛП, которое распространяли некоторые СМИ и эксперты в конце прошлого года, не соответствует действительности, поскольку на самом деле их число выросло. Этот прирост учитывает как новые регистрации, так и закрытие тех ФЛП, которые были ликвидированы из-за детенизации и закрытия "спящих" предприятий.

Он также отметил, что наибольшую популярность среди ФЛП сохраняют деятельность в отраслях IT и розничной торговли.

По состоянию на 1 января 2025 года пятерка наиболее распространенных видов экономической деятельности среди ФЛП выглядит так:

· Компьютерное программирование — 147,8 тысяч ФЛП

· Розничная торговля в магазинах, продающих продукты питания, напитки и табачные изделия — 91,2 тысячи

· Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах — 75,2 тысячи

· Услуги парикмахерских и салонов красоты — 71,6 тысячи

· Розничная торговля на рынках и из лотков — 59,4 тысячи

Хотя компьютерное программирование остается самым популярным направлением по количеству ФЛП, за прошлый год количество таких предприятий уменьшилось на 1,6% (около 2,4 тысяч). Что касается гендерных различий, то доля женщин среди ФОП продолжает расти. На 1 января 2025 года женщины составили 49,4% всех предпринимателей, тогда как мужчины – 50,6%. Это по сравнению с 47,5% женщин и 52,5% мужчин к началу 2024 года.

В общей сложности, более половины всех зарегистрированных ФЛП сосредоточено в Киеве и пяти крупнейших областях:

· Киев — 14,3% от общего количества

· Днепропетровская область — 8,2%

· Харьковская область — 7,6%

· Львовская область — 7,4%

· Киевская область — 6,6%

В относительном выражении наибольший рост количества ФЛП наблюдался в Киевской (11%), Волынской (12,1%) и Ровенской (12,4%) областях.

Портал "Комментарии" уже писал, что больше налогов за первые четыре месяца 2024 года поступило из Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей. Меньше налоговых поступлений в бюджет Украины произошло из Луганской, Херсонской и Черновицкой областей.