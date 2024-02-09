Криптобиржа Exmo: бизнес и владельцы

Несмотря на ряд изменений в законодательстве, украинский рынок криптовалюты продолжает оставаться во многом "Terra Incognita", то есть закрытым и малоизвестным. А при подобных обстоятельствах всегда найдутся "скелеты в шкафу". "Комментарии" уже писали о деятельности одной из двух самых популярных в Украине криптобирж — Kuna и вот настало время написать о ее "старшей сестре" — бирже криптовалют Exmo.

Что известно о криптобирже Exmo. Фото из открытых источников

10 лет на рынке крипты – биржа Exmo

Как гласят данные СМИ, на рынке криптовалюты для Exmo все началось в 2013-м году с появления криптообменника ExMoney, сервиса популярного в Европе до сих пор. Спустя год, в 2014-м, Exmo была зарегистрирована уже как криптобиржа, которая принадлежала британской компании ЕХМО ЕNТЕRРRІSЕ LТD с офисами в Британии, Литве, и Польше.

По данным пресс-службы самой биржи, ежедневный оборот составляет 60 млн дол, а валюты, в которых торгуют на ЕХМО, включают польский злотый, американский доллар, евро и гривну.

Как утверждают на специализированных сайтах, биржа ЕХМО имеет много плюсов:

- большой выбор торговых пар.

- поддержка фиатных валют, тех самых злотых, долларов, евро и гривны;

- низкий уровень комиссий, максимум 0,3%;

- простой интерфейс и хорошее обеспечение безопасности;

- наличие дополнительных возможностей – кэшбек, чат, реферальная программа.

К минусам же отнесли отсутствие работы с клиентами из США, частую смену условий ввода и вывода средств, обязательную верификацию пользователей и низкую ликвидность по некоторым торговым парам валют.

Также у биржи есть два сайта — exmo.me и exmo.com.

В целом, как утверждает сайт компании, EXMO входит в число 40 лучших бирж на CoinGecko, обслуживает более 1 миллиона пользователей KYCed и ежемесячно сотрудничает с более чем 4000 активными трейдерами.

Но несмотря на подобные регалии, как и в случае с криптобиржей Kuna, биржа EXMO в основном предназначена именно для клиентов из Украины и, в меньшей степени, стран Восточной Европы. Это объясняется опять же тем, что ее владельцами являются украинцы, к примеру, из 6 человек ее руководства лишь двое — граждане других стран.

Русский след и похищение аналитика или совладельца – ранние годы работы криптобиржи EXMO

О том, что биржа EXMO работала в России и помогала покупать или продавать криптовалюту гражданам страны-оккупанта, на самой бирже особо не скрывали, но после начала масштабной агрессии уже в апреле заявили, что прекращают свою работу в РФ. Якобы весь русскоязычный сервис для торговли криптовалютами был продан казахстанскому разработчику программного обеспечения. Также из компании ушел российский бенефициар Эдуард Барк, передавший свою долю генеральному директору EXMO Сергею Жданову.





Но связь криптобиржи с РФ была известна значительно раньше, главным образом из-за уголовного происшествия – похищения в Киеве исполнительного директора биржи, россиянина Павла Лернера 26 декабря 2017 года. Правда, уже через 3 дня его отпустили, но, как утверждал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в качестве выкупа похитителям передали более 1 млн дол в биткоинах. Сам Лернер позднее утверждал, что это были даже 2 млн дол или 101 биткоин.

Впрочем, один из основателей EXMO Иван Петуховский в интервью в 2018-м году сразу же заявил, что Павел Лернер не был соучредителем биржи, но стоял у ее истоков и был одним из старейших и опытнейших сотрудников компании. Сам Лернер также позднее подчеркнул, что хотя и был одним из создателей биржи, выполнял он это по поручению основателей проекта.

А вот упомянутый выше гражданин РФ Эдуард Барк, который ушел с криптобиржи в апреле 2022 года, был партнером еще как минимум в одной фирме.

Речь идет о компании ООО "Лалана групп", до 23 октября 2023 года – ООО "Эксмо эксчейндж Украина", созданной в феврале 2021 года. Фирма занималась неким бизнесом в сфере IT и задекларировала в 2021-2022 годах около 3 млн грн дохода.





Но что еще интереснее, Эдуард Барк, это никто иной, как упоминаемый Иваном Петуховским в своем интервью второй учредитель EXMO – Эдуард Ануфриев. В то же время в разных статьях и видеосюжетах в Ютубе присутствует совладелец криптобиржи Эдуард, иногда Эдвард Барк, которого в своем интервью Петуховский не упоминал.

Но главное, достаточно посмотреть на фото на странице в соцсети Instagram Эдварда Барка и старое фото руководства биржи EXMO, чтобы понять, как Барк звался прежде.





Владелец фирмы злостный должник – кто владеет украинским юрлицом EXMO

По данным аналитического сервиса YouControl, фамилии Ивана Петуховского и Эдуарда Ануфриева стояли рядом, правда в прошлом, лишь в одной компании – ООО "Коло индастриал компани".

По данным другого аналитического сервиса clarity-project, эта компания ранее называлась ООО "Эксмо Украина". Кстати, судя по данным этого же сервиса, в которой Эдуард Ануфриев фигурирует в 2019-м году, а Эдуард Барк в 2021-м, становится понятным, когда российский бизнесмен сменил фамилию.

Впрочем, в 2021-м году ООО "Коло индастриал компани" было переписано на другого владельца – некоего жителя областного центра Кропивницкий Артема Саржевского, оплатившего уставной фонд в 3,9 млн грн. И этот факт выглядит поразительным, ведь в судебном реестре можно найти иск "Универсал банка" к Артему Саржевскому на задолженность по кредиту в 25 тысяч гривен, которые к февралю 2021 года он так и не выплатил. Но каким-то образом, спустя 5 месяцев, в июле 2021 года, Саржевский приобретает компанию, которая в уставном фонде стоит почти 4 млн грн, а при ее продаже на открытом рынке может "потянуть" на миллионы долларов.

Следует отметить, что владельцам ООО "Коло индастриал компани" есть чего опасаться. И дело не только в том, что компания упоминается в делах о торговле наркотиками: якобы некие наркодельцы оплачивают покупки наркотиков криптой через EXMO.

Финансовые показатели ООО "Коло индастриал компани" за 2020-й год составили 15,1 млн грн. Напомним, имея оборот в день в 60 млн дол и комиссию в 0,3%, биржа EXMO может зарабатывать до 180 тысяч долларов или более 6 млн грн. в сутки. Правда, поскольку "материнская" компания зарегистрирована в Великобритании, то и львиная доля этого дохода идет явно к ЕХМО ЕNТЕRРRІSЕ LТD и налоги платятся там же.

Но что будет, когда вопрос налогообложения виртуальных активов в Украине будет окончательно решен и тогда налоговики займутся подобными отечественными компаниями всерьез.