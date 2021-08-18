Президент Украины Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручили аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ и всем прочим органам центральной исполнительной власти до 7 сентября 2021 года подготовить проект системы мониторинга в отношении лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Речь идет о всемогущих и власть имущих субъектах, которых все мы называем одним словом – олигарх.

Кто и как оберегает активы беглых олигархов на территории Украины - фото из открытых источников

Однако, пока представители исполнительной власти и правоохранительных органов занимаются созданием Единого Реестра Олигархов и поиском критериев, по которым будут идентифицировать чрезмерно влиятельные лица среди политиков и бизнесменов, остается открытым вопрос о судьбе миллиардеров, немало повлиявшим на общественную жизнь граждан и покинувшим пределы юрисдикции нашего государства.

Почетное третье место в списке Forbes за 2021 год, собственный телеканал и статус мажоритарного владельца компании "Ferrexpo", могут обеспечить Константину Жеваго "клеймо" олигарха, но есть же еще и беглецы миллиардеры. И не исключено, что "поредевшие" активы, к примеру, Анатолия Юркевича не подпадут под критерии идентификации олигарха и позволят бывшему собственнику ПАТ "УПБ" избежать ответственности за финансовые схемы.

Вероятно и залоговая недвижимость по кредитным договорам "УПБ", выведенная в ходе имитации купли/продажи из под обременения по-прежнему принадлежит г-ну Юркевичу. Равно как и связанные с ним предприятия, кредиты которых были якобы погашены средствами рефинансирования через ООО "Розвиток2012".

С 2020 года, под прицелом украинских СМИ находится один из дорогостоящих активов семейства Юркевичей – здание по ул. Кирилловской (Фрунзе) 69. В поле зрения журналистов данный объект оказался не из-за реального собственника, а благодаря двум архитекторам из Словакии и стараниями их адвокатов из АО "Миллер". Собственно, ситуация вокруг словацких "инвесторов", якобы купивших ООО "Фрунзе 69", может стать доказательством того, что собственный телеканал опытному олигарху абсолютно не нужен. Достаточно иметь на страже своих интересов бывшего люстратора Украины и одиозного адвоката Маси Найема, связанного, как писали СМИ, братскими узами со скандальным журналистом-политиком. В совокупности все эти составляющие обеспечат стандартному делу о взыскании задолженности статус Международного скандала.

Несмотря на разность методов, цели олигархов Юркевича и Жеваго вероятно одни и те же: якобы отвлечь внимание общественности от реализации схем передачи актива связанным лицам. Возможно, между братьями Душка и Анатолием Юркевичем существуют договоренности за рамками договора купли\продажи А. Сподиным корпоративных прав компании "Фрунзе 69", учитывая вполне реальную связь — АТ "Банкомсвязь" (БКС). Увлеченные ярким шоу АО "Миллер" с участием консула Словакии и обращениями к президенту Зеленскому, все как-то позабыли кому изначально был передан лакомый кусок недвижимости в центре столицы.

В ходе длительного расследования СБУ, хронология событий реализации финансовых махинаций была постепенно восстановлена. Сейчас известно, что якобы средствами компании "Розвиток-2012" были погашены кредиты других вероятно связанных с банком фирм, в том числе и АТ "Банкомсвязь". А в последствии именно "БКС" получило в собственность корпоративные права ООО "Фрунзе 69" и здание на ул. Кирилловской, в стенах которого сегодня располагается Департамент БКС "Фабрика Тепла".

При каких же обстоятельствах Юрай и Ричард Душка – братья архитекторы из Братиславы могли пересечься с менеджерами компании "Банкомсвязь", а в последствии "зависнуть" на страже проблемной инвестиции? Тем, кого сложно отвлечь пиар-программой Маси Найема и АО "Миллер", ответ вполне очевиден. К счастью, в нашей стране существует не так много программ, где могли найти точку соприкосновения граждане Словакии и компания олигарха Юркевича.

Немного истории

1 сентября 2019 года на территории Украины стартовал проект "По предотвращению стихийных бедствий в транспограничном бассейне реки Уж" в рамках программы транспограничного сотрудничества HUSKROUA/1702 европейских стран: Венгрия-Словакия-Румыния-Украина. Представитель Словакии — партнер проекта FloodUZH на территории нашей страны является Словацкая Водоуправленческая Компания. В свою очередь, отдел оценки состояния вод при этой словацкой государственной компании находится в Братиславе "SVP š.p. OZ Bratislava" и является органом, который дает экспертное заключение всем инвестиционным строительствам в отношении охраны качества воды, а значит архитекторы из Братиславы неоднократно бывали в стенах этого предприятия по вопросам строительства и знакомы с сотрудниками Водоуправленческой компании.

Согласно проектной документации, размещенной на сайте программы транспограничного сотрудничества, в бассейнах р. Уж и р. Тиса активно ведется работа по предотвращению стихийных бедствий. В рамках проекта четыре страны-партнера производят тендерные закупки, выполняют грантовые контракты, а также приглашают различных специалистов для сотрудничества, в том числе и архитекторов, что снова наталкивает на мысли о братьях из Братиславы. Весь процесс сотрудничества проходит в условиях максимальной прозрачности и борьбы с коррупцией. Именно в силу европейской открытости, компании "Банкомсвязь" не удалось бесследно провести закупки на Prozorro.

Душки и Юркевичи

Еще одним фактом в пользу сотрудничества архитекторов из Братиславы и собственников АТ "Банкомсвязь", можно считать отказ компании от лицензий государственной архитектурно-строительной инспекции, тогда же — в 2019 году. На сегодня "БКС" имеет электронную лицензию подрядчика строительства, а в составе компании с 2019 года не числится лицензированных сотрудников и аттестованных особ.

Вероятно, именно словацкие архитекторы готовят проектно-инженерную документацию, например, для выполнения работ по тендеру "Інститута нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України", который БКС выиграла совсем недавно. Юрай и Ричард Душка, в прошлом такие же партнеры госсектора, как и "БКС", вполне могли найти работу в стенах здания по ул. Кирилловской 69. Между прочим, в Братиславе отсутствие коммерческой деятельности лишило братьев статуса партнеров государства, открыв тем самым доступ к финансовой отчетности компании "VI Group s.c.r.o.", где теперь видно, что в 2019 году компания получила 11 544 евро чистой прибыли, а в 2020 прибыль Словацкой Ви Групп выросла до 59 976 евро. При этом оба брата, согласно коммерческому регистру Братиславы, не декларируют доходы, полученные от коммерческой деятельности на территории других государств.

Также, свидетельством связи словаков и собственников недвижимости на ул. Кирилловская 69, можно считать Боднара Богдана – директора ООО "Фрунзе 69". Многие уже знают, что с начала 2021 года в Украине каждый желающий может "на европейский манер" отказаться от собственного отчества, что якобы и сделал Боднар.. Благо, в ЕДР не так уж много людей со схожими исходными данными. Между прочим, единственный Боднар Богдан с неустановленным отчеством (постфактум отказа) фигурирует в декларации западноукраинского госслужащего, в последствии осужденного за коррупцию, то есть, можно считать, что причина для сокрытия некоторых своих персональных данных у Боднара имелась. Однако, куда больше подозрений вызывает совпадение имени и фамилии руководителя компании Юрая и Ричарда Душек с жителем г. Ужгорода Боднаром Богданом Васильевичем, брат которого является собственником компаний "Гидроресурс – Уж", "Гидроресурс – Тиса", "Гидроресурс-Чорна Тиса" и "Гидроресурс-Люта", находящихся все это время в эпицентре активной реализации программы транспограничного сотрудничества HUSKROUA, и в непосредственной близости к компании "Банкомсвязь".

На сегодня, всем нам остается только запастись терпением и дождаться 7 сентября – когда станет понятно, что в дальнейшем ждет людей, попавших под определение "олигарх".





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