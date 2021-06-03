Дело на миллионы: как желтый PR от Маси Найема может превратиться в международный скандал

В последнее время в отечественных СМИ с подачи адвоката Маси Найема и его юридической компании "Миллер" появляется все больше публикаций о том, как стандартное дело "о взыскании задолженности" пытаются переквалифицировать в громкий скандал международного уровня. При этом стоит отметить, что авторам удалось максимально сконцентрировать внимание украинской общественности на словацких инвесторах, интересы которых представляют юристы "Миллер", а также на финансовой компании "Инвестохиллс Веста" – втором участнике спора вокруг здания по улице Фрунзе (Кирилловская), 69 в Киеве.



Где взяли деньги для инвестиций в Украину Ричард и Юрай Душка

О том, какое отношение к делу имеют адвокат Маси Найем и его юридическая компания "Миллер", Компания "Инвестохиллс", а также и граждане Словакии в лице братьев Юрая и Ричарда Душка (основатели компании "ВИ ГРУП ЮА") – в нашем материале.

Инвестиции без подтверждающих документов

Известно, что во время длительных переговоров с представителями компании "Инвестохиллс Веста" Юрай и Ричард Душка отказались подтвердить свой статус инвесторов первичными платежными документами покупки ООО "ФРУНЗЕ 69". Поэтому доказать, что они инвестировали свои средства в нашу страну, невозможно. Кроме того, в то время, как украинские СМИ активно писали о нарушениях прав инвесторов в Украине, в словацких изданиях подобной информации не было. Проверить это можно с помощью соответствующих запросов в поисковиках на словацком языке:







При этом стоит отметить, что Юрай Душка и Ричард Душка довольно известные в Словакии личности – они являются внуками бывшего вице мэра Братиславы.

Юрай Душка больше рассказывал о себе, в качестве кандидата в делегаты в Национальный Совет Словацкой Республики от словацкого города Вайнори. При этом, он говорит не о том, чем занимается, не о своем бизнесе, а о своих политических взглядах и о том, какой идеологии придерживаются его отец и дед, а также о том, что собирается делать для города.







Скриншот из сайта избирательной компании города Вайнори

Кроме того, согласно официальному списку SKA (словацкая палата архитекторов), братья Душка являются архитекторами и управляют компанией VI GROUP, spol. s r.o., которая предоставляет заказчикам услуги по курированию строительства.

Стоит отметить, что в словацких СМИ у девелопера (девелопер – компания, которая занимается созданием новых объектов недвижимости, – ред.) не лучшая репутация, о чем прямо заявляют словацкие издания.

Скрин статьи в словацком издании yimba:











Скрин статьи в словацком издании yimba

Деятельность Юрая и Ричарда Душка в Словакии

Если посмотреть на реализованные проекты девелопера в лице Юрая и Ричарда Душка в коммерческом реестре Словакии, то внимание привлекает тот факт, что данные некоторых из них перенесены законом RPVS в закрытый реестр партнеров из государственного сектора:







Изменения в реестре связаны с поправками в Коммерческий Кодекс Словакии в 2016 году. Тогда были установлены новые требования к лицам, которые являются партнерами государства и получают от него помощь, инвестиции или землю, а также к лицам, которые реализовывают проекты по заказу Словакии для государственных партнеров.

Таким образом получается, что Юрай Душка и Ричард Душка не являются застройщиками и инвесторами, а большую часть проектов они выполнили по заказу магистрата Братиславы. Кроме того, сумма, которую оплачивает куратор строительства, присоединяясь к проекту, является гарантийным взносом для обеспечения штрафов, предусмотренных договором о сотрудничестве, а не долей участия в предприятии.

Братья Душка и их компания в разных документах указаны как архитекторы, и как инвесторы:

Данные из официального сайта компании VI GROUR sro. Ключевые арендаторы – компании из государственного сектора. Кураторы строительства – Юрай и Ричард Душка





Информация для населения на официальном сайте Магистрата Братиславы, где власть оповещает жителей Братиславы о муниципальных проектах развития и стадиях реализации (задержки, исполнители, документация проектов)

Начиная с 2011 года компания "ВИ Групп СК" реализовывает муниципальные проекты развития и сотрудничает с партнерами из государственного сектора. В течение последних 10 лет Юрай и Ричард Душка курировали строительство студенческого общежития, жилого дома международной организации Свидетели Иеговы, высотки для молодых семей и даже медицинского центра в Словакии. В торговом реестре страны все эти проекты имеют отметку "социальный контракт" и засекреченную финансовую отчетность согласно закону RPVS.



В интервью для портала hypoindex.cz. в 2019 год братья Душка рассказали о своем единственном зарубежном проекте в качестве архитекторов, о котором есть данные в декларации. Полная реализация проекта запланирована на 2022 год. Акцент в интервью братья делают на том, что пока в их родной стране строительством занимаются иностранные компании, им и самим интересно работать за границей:





Братья-предприниматели также реализовывали иностранные проекты. Так, в 2018 году их чешская компания VI Group CZ вошла в состав компании Active Life a.s. Подтверждение этого можно найти в реестрах страны. Отметим, VI Group CZ является только одной из нескольких компаний, которые вошли в состав Active Life a.s.









Данные реестров

, насколько прибыльным оказался бизнес братьев Душка в Чехии.

Отметим, в Чехии, в отличие от Украины, посмотреть финансовую отчетность компании можно в открытых реестрах, которые отображают информацию касательно всех работающих на территории страны предприятий. В документах, которые есть в открытом доступе можно найти информацию об активных и пассивных активах того или иного предприятия, о его доходах. Так, документы их этих реестров отображают





Финансовая отчетность. Открытые данные Коммерческого реестра Чешской Республики, согласно которым компания основана в 2015 году, а изменения в финансовую отчетность внесены в 2018/2019 гг. Чешский проект братьев Душка



Согласно данным, которые есть в открытом доступе, на счетах братьев Душка практически нет денег. Поэтому, какие средства были направлены на инвестиции за границу — вопрос остается открытым.

Финансовая отчетность. Открытые данные Коммерческого реестра Чешской Республики



Инвесторы с долгами

Что касается инвестиций в Украину братьев Душка, то здесь возникает масса вопросов. В своих декларациях ни один из братьев не указал наличие доходов от коммерческой деятельности или инвестиций в других государствах. А согласно открытым данным из нотариального реестра залогов Словакии, Ричард Душка числится должником – у него есть невыполненные обязательства перед Tatra Bank на 300 тыс. долл. В то же время инвестиции только в Украину составили более 3 млн евро,

Также братья, у которых официально нет денег, одалживают друг другу миллионы: при участии фирмы "Миллер" составили договор займа на 3,4 млн долл. Юрая Душка у Ричарда Душка. При этом, где взялись эти деньги — неизвестно. В частности, в Коммерческом реестре Словакии есть данные о непогашенной задолженности по трем закладным братьев-предпринимателей: дебиторская задолженность, корпоративные права, пакет акций, с залогом в 330 тыс. евро по каждой из них. Кредитором является Tatra Bank, а должник – Ричард Душка.





Открытые данные Коммерческого реестра Словакии



В то же время в украинских документах упоминаются сделки на миллионы долларов. Согласно данным договора, копия которого оказалась в нашем распоряжении, Ричард Душка в декабре 2019 года передал в Юраю Душка 3,45 тыс. долл. При этом последний должен вернуть деньги брату до 2034 года, то есть в течение 25 лет. Как ни странно, но, согласно договору, деньги родственники одалживают друг другу без процентов.

Копия нотариального Договора

Таким образом, вопрос о том, как Юрай и Ричард Душка получили права на здание по ул. Кирилловской, 69 в Киеве после выкупа корпоративных прав компании "Фрунзе 69", остается открытым, как и вопрос инвестиций более 3 млн евро в экономику нашей страны. Ведь, исходя из всех вышеперечисленных фактов, старания адвокатов компании "Миллер" могут оказаться успешными, и история на самом деле превратится в международный скандал.

Исходя из отчётов братьев Душка, они являются девелоперами, которые практически ничего не зарабатывают. В таком случае не понятно, откуда у них средства для инвестиций в нашу страну и как они одалживали друг другу миллионы долларов. Тем более, если все происходило в Украине, то, вероятно, речь идёт о наличных расчётах. В таком случае, появляются вопросы касательно налогообложения сделки на 3,4 млн долл. Нет данных и о денежных переводах братьев Душка из Словакии в Украину, а соответственно и о происхождении средств.

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