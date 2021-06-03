Дело на миллионы: как желтый PR от Маси Найема может превратиться в международный скандал

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Татьяна Веремеева
В последнее время в отечественных СМИ с подачи адвоката Маси Найема и его юридической компании "Миллер" появляется все больше публикаций о том, как стандартное дело "о взыскании задолженности" пытаются переквалифицировать в громкий скандал международного уровня. При этом стоит отметить, что авторам удалось максимально сконцентрировать внимание украинской общественности на словацких инвесторах, интересы которых представляют юристы "Миллер", а также на финансовой компании "Инвестохиллс Веста" – втором участнике спора вокруг здания по улице Фрунзе (Кирилловская), 69 в Киеве.
Где взяли деньги для инвестиций в Украину Ричард и Юрай Душка
О том, какое
отношение к делу имеют адвокат Маси Найем и его юридическая
компания "Миллер", Компания "Инвестохиллс", а также и граждане Словакии в лице братьев Юрая и Ричарда Душка
(основатели компании "ВИ ГРУП ЮА") – в нашем материале.
Известно,
что во время длительных переговоров с
представителями компании "Инвестохиллс Веста" Юрай и Ричард Душка отказались
подтвердить свой статус инвесторов первичными платежными документами покупки ООО "ФРУНЗЕ 69". Поэтому доказать, что они
инвестировали свои средства в нашу
страну, невозможно. Кроме того, в то время, как украинские СМИ активно писали о нарушениях прав инвесторов в Украине, в словацких изданиях подобной информации не было. Проверить это можно с помощью
соответствующих запросов в поисковиках на словацком языке:
При этом стоит отметить, что Юрай Душка и Ричард Душка довольно известные в Словакии личности – они являются внуками бывшего вице мэра Братиславы.
Юрай Душка больше рассказывал о себе, в качестве кандидата в делегаты в Национальный Совет Словацкой Республики от словацкого города Вайнори. При этом, он говорит не о том, чем занимается, не о своем бизнесе, а о своих политических взглядах и о том, какой идеологии придерживаются его отец и дед, а также о том, что собирается делать для города.
Скриншот из сайта избирательной компании города Вайнори
Кроме того, согласно официальному списку SKA (словацкая палата архитекторов), братья Душка являются архитекторами и управляют компанией VI GROUP, spol. s r.o., которая предоставляет заказчикам услуги по курированию строительства.
Стоит отметить, что в словацких СМИ у девелопера (девелопер – компания, которая занимается созданием новых объектов недвижимости, – ред.) не лучшая репутация, о чем прямо заявляют словацкие издания.
Скрин статьи в словацком издании yimba:
Скрин статьи в словацком издании yimba
Если посмотреть на реализованные проекты девелопера в лице Юрая и Ричарда Душка в коммерческом реестре Словакии, то внимание привлекает тот факт, что данные некоторых из них перенесены законом RPVS в закрытый реестр партнеров из государственного сектора:
Изменения в реестре связаны с поправками в Коммерческий Кодекс Словакии в 2016 году. Тогда были установлены новые требования к лицам, которые являются партнерами государства и получают от него помощь, инвестиции или землю, а также к лицам, которые реализовывают проекты по заказу Словакии для государственных партнеров.
Таким образом получается, что Юрай Душка и Ричард Душка не являются застройщиками и инвесторами, а большую часть проектов они выполнили по заказу магистрата Братиславы. Кроме того, сумма, которую оплачивает куратор строительства, присоединяясь к проекту, является гарантийным взносом для обеспечения штрафов, предусмотренных договором о сотрудничестве, а не долей участия в предприятии.
Братья Душка и их компания в разных документах указаны как архитекторы, и как инвесторы:
Данные из официального сайта компании VI GROUR sro. Ключевые арендаторы – компании из государственного сектора. Кураторы строительства – Юрай и Ричард Душка
Начиная с 2011 года компания "ВИ Групп СК" реализовывает муниципальные проекты
развития и сотрудничает с партнерами из государственного сектора. В течение последних
10 лет Юрай и Ричард Душка курировали строительство студенческого общежития,
жилого дома международной организации Свидетели Иеговы, высотки для молодых
семей и даже медицинского центра в Словакии. В торговом реестре страны все эти
проекты имеют отметку "социальный контракт" и засекреченную финансовую
отчетность согласно закону RPVS.
В интервью для портала hypoindex.cz. в 2019 год братья Душка рассказали о своем единственном зарубежном проекте в качестве архитекторов, о котором есть данные в декларации. Полная реализация проекта запланирована на 2022 год. Акцент в интервью братья делают на том, что пока в их родной стране строительством занимаются иностранные компании, им и самим интересно работать за границей:
Братья-предприниматели также реализовывали иностранные проекты. Так, в 2018 году их чешская компания VI Group CZ вошла в состав компании Active Life a.s. Подтверждение этого можно найти в реестрах страны. Отметим, VI Group CZ является только одной из нескольких компаний, которые вошли в состав Active Life a.s.
Финансовая отчетность. Открытые данные Коммерческого реестра Чешской Республики, согласно которым компания основана в 2015 году, а изменения в финансовую отчетность внесены в 2018/2019 гг. Чешский проект братьев Душка
Согласно данным, которые есть в открытом доступе, на счетах братьев Душка практически нет денег. Поэтому, какие средства были направлены на инвестиции за границу — вопрос остается открытым.
Финансовая отчетность. Открытые данные Коммерческого реестра Чешской Республики
Что касается инвестиций в Украину братьев Душка, то здесь возникает масса вопросов. В своих декларациях ни один из братьев не указал наличие доходов от коммерческой деятельности или инвестиций в других государствах. А согласно открытым данным из нотариального реестра залогов Словакии, Ричард Душка числится должником – у него есть невыполненные обязательства перед Tatra Bank на 300 тыс. долл. В то же время инвестиции только в Украину составили более 3 млн евро,
Также братья, у которых официально нет денег, одалживают друг другу миллионы: при участии фирмы "Миллер" составили договор займа на 3,4 млн долл. Юрая Душка у Ричарда Душка. При этом, где взялись эти деньги — неизвестно. В частности, в Коммерческом реестре Словакии есть данные о непогашенной задолженности по трем закладным братьев-предпринимателей: дебиторская задолженность, корпоративные права, пакет акций, с залогом в 330 тыс. евро по каждой из них. Кредитором является Tatra Bank, а должник – Ричард Душка.
Открытые данные Коммерческого реестра Словакии
В то же время в украинских документах упоминаются сделки на миллионы долларов. Согласно данным договора, копия которого оказалась в нашем распоряжении, Ричард Душка в декабре 2019 года передал в Юраю Душка 3,45 тыс. долл. При этом последний должен вернуть деньги брату до 2034 года, то есть в течение 25 лет. Как ни странно, но, согласно договору, деньги родственники одалживают друг другу без процентов.
Копия нотариального Договора
Таким
образом, вопрос о том, как Юрай и Ричард Душка получили права на здание по ул.
Кирилловской, 69 в Киеве после выкупа корпоративных прав компании "Фрунзе 69",
остается открытым, как и вопрос инвестиций более 3 млн евро в экономику нашей
страны. Ведь, исходя из всех вышеперечисленных фактов, старания адвокатов
компании "Миллер" могут оказаться успешными, и история на самом деле
превратится в международный скандал.
Исходя из отчётов братьев Душка, они являются девелоперами, которые практически ничего не зарабатывают. В таком случае не понятно, откуда у них средства для инвестиций в нашу страну и как они одалживали друг другу миллионы долларов. Тем более, если все происходило в Украине, то, вероятно, речь идёт о наличных расчётах. В таком случае, появляются вопросы касательно налогообложения сделки на 3,4 млн долл. Нет данных и о денежных переводах братьев Душка из Словакии в Украину, а соответственно и о происхождении средств.
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