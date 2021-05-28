Скандал вокруг "Фрунзе 69": роль Маси Найема в деятельности Ричарда и Юрая Душки в Украине

С осени прошлого года вокруг одного из офисных зданий в Подольском районе столицы царят совсем нешуточные страсти, в которs нашлось место и судам, и взаимным обвинениям в мошенничестве, вмешательству полиции, посла иностранного государства, и угрозам прострелить ногу журналистам. Такие "шекспировские дела" творятся вокруг офисного центра по адресу улица Кирилловская, 69, площадью 5761 квадратный метр.

Какое отношение Маси Найем имеет к братьям Ричарду и Юраю Душке

С чего началась борьба за здание на Кирилловской, 69

Возникший в 1992 году "Украинский профессиональный банк" стал одной из многочисленных жертв "банкопада" 2014-2015 годов, когда десятки отечественных банков превратились в банкротов. Однако по версии СБУ, занимающейся расследованиями уголовного производства №42015100000000795, причиной неплатежеспособности финучреждения стали не рыночные причины, а хищения банковских активов на фирмы ряда физических лиц, бывших владельцами банка.

Одной из таких фирм была ОАО "Банкомсвязь", которая принадлежит экс-бенефициару банка Анатолию Юркевичу, которое в качестве залога по кредиту предоставила то самое здание улица Кирилловская, 69, площадью 5761 квадратный метр, в котором собственно фирма и располагалась. Кредит так и не был возвращен, но и здание в свою собственность "Украинский профессиональный банк" так и не получил, что до поры до времени всех устраивало.

В 2018 году СБУ пришло к выводу, что виноват в хищениях в банке и. о. председателя финучреждения Алексей Каргаполов, а Анатолий Юркевич сосредоточился на другом своем бизнесе – молочной компании "Милкиленд", правда и тут несет убытки. Продолжает работу и ОАО "Банкомсвязь". во главе которой стоит менеджер Анатолия Юркевича – Николай Мисяковский.

А между тем за наследство компании, стоимостью в 3 млн долл. сцепились словацкие бизнесмены, племянники вице-мэра столицы Словакии Братислава, позвавшие на помощь брата нардепа Мустафы Найема, владельца юридической фирмы "Миллер", Маси-Мустафы Найема – с одной стороны и финансовая компания "Инвестохиллс Веста" — с другой.

При этом обе стороны пытаются привлечь и дипломатов в лице посла Словацкой республики в Украине Марека Шафина.

27 января в пресс-центре "Украинские новости" состоялась пресс-конференция "Посольство Словацкой Республики просит Украину защитить иностранные инвестиции в размере 100 млн гривен". Столь громкое название объяснялось тем фактом, что, по мнению организаторов в лице юридической фирмы "Миллер", объект спора — бизнес-центр на улице Кирилловской оцененный в 3,1 млн долл. или 85 млн грн. — это почти 100 миллионов и ему грозит опасность.

Что касается словацких инвесторов, то в их роли выступали братья Ричард и Юрай Душка, владельцы ООО "Фрунзе-69", которому принадлежит данное здание, послужившее "вдохновением" для названия фирмы, ведь до переименования в 2015 году, улица Кирилловская была улицей Фрунзе.

По версии, озвученной Маси-Мустафой Найемом как представителем фирмы "Миллер", защитника братьев Душка в украинских судах, в октябре 2020 года финансовая компания "Инвестохиллс Веста" незаконно завладела имуществом словацких инвесторов, то есть — бизнес-центром.

"Мы подали жалобу в Антирейдерскую Коллегию Министерства юстиции Украины. Как результат — жалоба была удовлетворена, и объект вернули законному владельцу", — сообщил Найем

По словам адвоката, спустя 2 месяца объект был возвращен, с помощью Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, которая взяла ситуацию под свой контроль.

Однако уже 23 января якобы прошел повторный рейдерский захват. В этот раз, по словам адвоката, имущество было перерегистрировано посредством частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Владимира Бригиды.

В качестве "тяжелой артиллерии" на пресс-конференции были руководительница парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко и Посол Словакии в Украине Марек Шафин.

Посол поблагодарил украинские власти и парламент за реакцию по защите прав словацких инвесторов, очевидно имея ввиду события октября-декабря, и обратился к ним с просьбой защитить права словацких инвесторов в Украине. В противном случае намекнул Марек Шафин, это может испугать словацких инвесторов и лишить страну инвестиций из Республики Словакия.

Рейдерский захват или законная покупка имущественного комплекса на Кирилловской, 69

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" явно не относится к числу "робкого десятка" и уже не раз становилась объектом громких обвинений и информационных атак, и потому как реагировать в компании знали давно.

Спустя два дня после пресс-конференции пресс-служба компании выпустила пресс-релиз, в котором разъяснила собственную позицию по бизнес-конфликту.

В компании объяснили, что в марте 2020 года на открытых публичных торгах, которые организовал Фонд гарантирования вкладов физических лиц, финансовая компания "Инвестохиллс Веста" приобрела долги ОАО "Банкомсвязь", заложившее по кредиту "Укрпрофбанку" спорный бизнес-центр.

"По итогам аудита долга ОАО "Банкомсвязь" было установлено, что в 2015 году, за день до введения в Укрпрофбанке временной администрации, с упомянутого залога незаконно сняли обременение и здание передали в уставный капитал ООО "Фрунзе 69", конечными собственниками которого являются граждане Словацкой Республики Душка Ричард и Душка Юрай", — гласило сообщение пресс-службы ФК "Инвестохиллс Веста", фактически обвинившей словацких бизнесменов в покупке краденного у банка имущества.

Как подчеркнули в пресс-службе, они предложили братьям Душка встретиться и обсудить пути выхода из ситуации, также обратились за помощью к Послу Словацкой Республики в Украине Мареку Шафину, направляла обращения в ВР и МИД, однако ни одного ответа так и не получило.

Согласно данным "Инвестохиллс Веста", узнав о незаконности покупки фактически украденного у "Украинского профессионального банка" здания, братья Душка привлекли к решению проблемы адвокатскую фирму Маси-Мустафы Найема и составили фиктивный договор займа 3,4 млн долл. Юрая Душки у Ричарда Душки. В качестве залога по долгу одного брата другому и выступил бизнес-центр по Кирилловской, 69, чтобы не допустить ареста здания по задолженности перед "Инвестохиллс Веста". В итоге, посол Словакии получает ложную информацию о юридическом статусе объекта инвестиции Ричарда и Юрая Душка, заявляет компания.

Действия же, называемые оппонентами "рейдерским захватом" в октябре и январе, в компании назвали реализацией законных прав заемщика на имущество должника, приобретенного ООО "Фрунзе-69". Так, 23 января частный нотариус Бригида зарегистрировал права собственности на бизнес-центр за "Инвестохиллс Веста", он выполнял определение Хозяйственного суда Киева от 21 января, которым были остановлены регистрационные действия регистратора Минюста от 11 декабря 2020 года об отмене права собственности ФК "Инвестохиллс Веста" на имущественный комплекс.

Чей бизнес-центр "Фрунзе 69"

Имеются две версии обеих сторон конфликта, при ближайшем рассмотрении которых слова финансовой компании "Инвестохиллс Веста" находят больше подтверждений.

Так, делая акцент на многомиллионных инвестициях словацких бизнесменов в столицу, ни они сами, ни их защитники в лице Маси-Мустафы Найема почему-то не говорят, когда и каким образом был приобретен бизнес-центр. На запрос подтвердить документально факт займа и объяснить происхождение средств Душки предпочли не отвечать.

Сам Маси-Мустафа Найем заявляет о рейдерской атаке и благодарит правоохранителей за помощь, но за что? Действительно, 5 ноября 2020 года Подольское управление полиции ГУ НП в городе Киеве зарегистрировало уголовное производство № 12020100070003138 по статье "мошенничество" в отношении ФК "Инвестохиллс Веста", в рамках которого Киевская местная прокуратур №7 и само ООО "Фрунзе-69" ходатайствуют об аресте спорного бизнес-центра.

"Как указано следственным судьей, доводы прокурора фактически сводятся к доказательству необоснованности совершение нотариусом 5 октября 2020 нотариальных действий, в результате которых право собственности на имущество перерегистрировано на ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", что само по себе не свидетельствует о наличии признаков мошенничества. Кроме того, учтены сведения, содержащиеся в ходатайстве представителя ООО "Фрунзе 69" от 28 декабря 2020 года о наложении ареста, которым признается наличие спора с ООО "Инвестохиллс Веста", — гласит решение Киевского Апелляционного суда, признавая тем самым фактически отсутствие состава преступления в действиях "Инвестохиллс Веста", и отказываясь арестовывать спорное имущество, что не позволит, по задумке ООО "Фрунзе-69" оформить на себя здание оппоненту.

Таким образом получается, что заявление о преступном характере действий ФК "Инвестохиллс Веста" мягко говоря неправдивы?

Однако 6 мая на своей странице в соцсети Facebook юридическая компания "Миллер" утверждает, что здание бизнес-центра снова пытались захватить, причем этот захват продолжается с 21 апреля.

Между тем за день до этого, 20 апреля, на другой странице в Facebook можно найти видео на котором молодой человек, шедший до этого рядом с Маси-Мустафой Найемом, подходит к снимающим обоих журналистам и грозится "прострелить ноги если тот будет его снимать".

То есть вместо пустых слов адвоката, который к июлю 2020 года проиграл 14 дел из 16, о "рейдерской атаке" уже опровергнутой судом, есть вполне реальное видео беспредела его охраны или знакомых. Странные "адвокатские методы" использует ЮК "Миллер" учитывая ко всему вышеперечисленному историю с угрозами сотрудникам ФК "Инвестохиллс Веста" в виде звонков и смс с прямыми обещаниями избить адвоката или его семью, в случае если не будет принято "правильное" решение по ООО "Фрунзе 69" в пользу якобы настоящих словацких собственников. На этом основании открыто уголовное дело ЕГРДР №12020105060001028 от 18.11.2020 и установлено, что одним из звонивших является некий гражданин Словакии Карашчак Роберт.

Что известно в Словакии о Ричарде и Юрае Душке

Интересно, что после громкого заявления 27 января посол Словакии в Украине Марек Шафин хранит молчание, более того, его позиция даже не была озвучена, например, на официальной странице посольства в Facebook. Да и вообще такое ощущение, что посол устранился от данной ситуации во избежание репутационных потерь, может быть и для себя лично.

В этой связи удивляет или напротив, не удивляет, тот факт, что в самой Словакии, похоже, никакой проблемы в ситуации с братьями Душка их конфликте в Киеве, вовсе не видят, хотя бизнесмены являются племянниками вице-мэра Братиславы.

Достаточно посмотреть несколько популярных сайтов Словакии и ввести в качестве поискового запроса имена и фамилию братьев Душка, например, одного из самых посещаемых сайтов, специализирующемся на экономической тематике с 1993 года как окажется, что нигде такие бизнесмены даже не упоминаются.

Что весьма странно для крупных бизнесменов, как их рисует Маси-Мустафа Найем, ведь если человек способен вложить миллионы долларов в экономику чужой страны, то еще больше он может или должен вложить в собственную. Однако ничего этого нет даже в самом ближайшем рассмотрении.

Таким образом мы видим попытку со стороны адвоката Маси Найема, в лучшем случае надуть "мыльный пузырь защиты иностранных инвесторов" и попытку повлиять на будущие судебные заседания, которые запланированы на 8-9 июня по спору с "Инвестохиллс Веста".

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