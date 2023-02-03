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10 самых богатых людей мира. Кто возглавляет рейтинг

В список 10 самых богатых людей мира вошли восемь американцев. Однако ни один из них не стал первым.

сегодня, 11:10
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Автор:

Slava Kot

10 самых богатых людей мира. Кто возглавляет рейтинг

Тройка богатейших людей мира: Маск, Безос и Арно. Фото из открытых источников

В последнее время происходят значительные и частые изменения в рейтинге самых богатых людей мира. Мировой кризис, война в Украине и значительные изменения акций крупных копаний влияют на активы самых богатых людей мира. Портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index опубликовал список 10 самых богатых людей мира.


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Недавно Илона Маска сдвинули с позиций самого богатого человека мира, теперь на первом месте Бернар Арно с состоянием в 193 млрд долларов. Арно является президентом и генеральным директором LVMH – это крупнейшая в мире компания в сфере красоты и моды, владеющая более 70 разными брендами, включая Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon и Sephora.

На втором месте рейтинга самых богатых людей мира оказался Илон Маск, активы которого оценивают в 174 млрд долларов. Американский бизнесмен владеет такими компаниями как Tesla, SpaceX и Twitter.

Замыкает тройку лидеров президент Amazon Джефф Безос. У еще одного американца в рейтинге Bloomberg Billionaires Index обнаружили состояние на сумму в 136 млрд долларов.

Всего в списке 10 самых богатых людей мира попали восемь американцев. Люди других национальностей в рейтинге это француз – Бернар Арно и мексиканец Карлос Слим.

Топ-10 самых богатых людей мира:

  • Бернар Арно (LVMH) — 193 млрд долларов
  • Илон Маск (Tesla, SpaceX, Twitter) — 174
  • Джефф Безос (Amazon) — 136
  • Билл Гейтс (Microsoft) — 115
  • Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) — 108
  • Ларри Эллисон (Oracle) — 102
  • Ларри Пейдж (Google) — 98,4
  • Сергей Брин (Google) — 94,6
  • Стив Балмер (Microsoft) — 94
  • Карлос Слим (América Móvil) — 84,2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом богатом человеке в истории человечества.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню коррупции.



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Источник: https://www.bloomberg.com/billionaires/
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