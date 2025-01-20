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100 миллионов каждый день: тайны обогащения элиты на фоне глобальной бедности

Глобальное неравенство усиливается, и темпы роста богатства миллиардеров в три раза превысили показатели прошлого года

сегодня, 16:26
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Амбарцумян Анна

Состояние самых богатых людей мира в 2024 году росло с рекордной скоростью – $5,7 миллиарда в день. По данным Oxfam, количество миллиардеров возросло до 2 769 человек, и каждую неделю появлялись по меньшей мере четыре новых богача. В то же время, уровень глобальной бедности остается почти неизменным с 1990 года, что подчеркивает тревожную тенденцию к усилению экономического неравенства. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Oxfam International, опубликованном в канун Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Associated Press.

100 миллионов каждый день: тайны обогащения элиты на фоне глобальной бедности

Деньги. Фото из открытых источников

В 2024 году состояние мировых миллиардеров увеличилось на два триллиона долларов, что втрое превышает темпы роста 2023 года.

Десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свои доходы на $100 миллионов, тогда как количество людей, живущих на менее $6,85 в день, "едва изменилось" за последние три десятилетия.

Oxfam также прогнозирует появление не менее пяти триллионов в течение следующих десяти лет. В прошлом году предполагалось, что за этот период появится только один. В докладе отмечается, что значительная часть богатства миллиардеров происходит от наследства, монопольного контроля или "дружеских связей", способствующих концентрации капитала.

Организация призывает правительства к решительным действиям: введение прогрессивного налогообложения для сверхбогатых, борьбы с монополиями и создание условий для более равномерного распределения богатства. Oxfam подчеркивает необходимость того, чтобы миллиардеры "справедливо поделились" своим состоянием из-за налогов.

Несмотря на рост богатства, проблема бедности остается критической: уровень доходов миллионов людей не позволяет обеспечить базовые потребности. Это контрастирует с невероятным обогащением миллиардеров, что подчеркивает глубокие социальные и экономические дисбалансы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным Bloomberg, совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в прошлом году впервые превысило 10 триллионов долларов. Их состояние в 2024 году выросло на 1,5 триллиона долларов, что стало историческим рекордом. Значительная часть этого прироста пришлась на лидеров технологического сектора. 10 самых богатых людей мира – по ссылке .



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Источник: https://apnews.com/article/davos-2025-trump-wef-elon-musk-billionaires-ee121c56f6828021cb864de927383c7b
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