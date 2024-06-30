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93-летний Уоррен Баффет рассказал, что будет с его деньгами после смерти

Уоррен Баффет создал новое завещание, в котором заявил, что отдаст большинство своих денег на благотворительность после смерти.

сегодня, 17:10
Автор:
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Slava Kot
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Американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет объявил, что изменил свое завещание. По его словам, большинство его состояния после смерти получит новый благотворительный фонд, которым будут руководить трое его детей.

93-летний Уоррен Баффет рассказал, что будет с его деньгами после смерти

Американский миллиардер Уоррен Баффет. Фото из открытых источников

В интервью Wall Street Journal 93-летний Уоррен Баффет рассказал, что решил переписать свое предыдущее завещание, которое предполагало, что 99% его состояния должны получить благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также четыре благотворительные организации, которые связаны с его семьей.

"Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти", – сказал Баффет.

По словам Баффета, он решил создать новое завещание, ведь имеет доверие к детям, владеющим благотворительными организациями. Американский инвестор считает, что они смогут правильно распределить его состояние.

"Я очень хорошо вижу ценности моих троих детей, и я на 100% верю в то, что они справятся с этим", – сказал Баффет.

Исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Марк Сузман отреагировал на заявления Баффета и поблагодарил филантропа за 18 лет взносов на общую сумму около 43 млрд долларов. Несмотря на отказ спонсировать фонд после смерти, Баффет активно продолжает предоставлять ему деньги. Недавно миллиардер продал часть своих акций и передал их на благотворительность Гейтсу.

Уоррен Баффет — один из самых успешных и богатых инвесторов, состояние которого по состоянию на 2024 год оценивается более чем в 130 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Баффет попал в 10 самых богатых людей мира.

Также "Комментарии" писали, что американский миллиардер рассказал, как инвестировать деньги, чтобы разбогатеть.



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