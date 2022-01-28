Мировые цены на уголь растут: кризис между Западом и Россией вызвал проблемы с поставками

Мировые цены на уголь выросли до рекордно высоких уровней, поскольку кризис в Украине вызывает ожидание, что европейские покупатели начнут загружать ископаемое топливо из-за опасений, что противостояние между Россией и западными странами приведет к прекращению поставок газа. Об этом сообщает Reuters.

Уголь - Reuters

Базовый индекс угля Ньюкасла в этом месяце вырос более чем на треть до 262 долларов за тонну, сначала из-за месячного запрета на экспорт со стороны ведущего поставщика Индонезии, а теперь из-за опасений, что любая военная операция в Украине приведет к прекращению поставок газа из России.

Европа полагается на Россию примерно на 35% своего природного газа и борется с дефицитом газа с прошлым летом, что привело к рекордно высоким местным ценам в конце прошлого года.

Цены на газ начали снижаться в последние недели из-за роста импорта, но снова выросли, поскольку эскалация напряженности в отношениях с Россией вызвала обеспокоенность возможными перебоями в поставках.

Чтобы защитить себя от какой-либо нехватки топлива, европейские коммунальные предприятия активизировали импорт угля, еще больше усиливая рынок, еще не оправившийся от шокового запрета Индонезии, сократившего поток угля во время пикового зимнего спроса.

"Спотовых грузов становится все меньше, и они двигаются в направлении Европы, где цены прыгают из-за цен на газ и одновременного действия недавнего запрета в Индонезии", – сказал Пунит Гупта, основатель индийского угольного рынка Coalshastra.

В то время как потребление угля в Европе резко сократилось за последние годы – согласно данным BP – всего 6,2% мирового потребления угля в 2020 году – европейские покупатели агрессивно активизировали закупки с середины 2021 года.

Под давлением достижения климатических целей несколько стран ЕС закрыли старые угольные электростанции. Некоторые страны хранят угольные электростанции для резервной поставки, но многие из них уже были запущены из-за высоких цен на газ.

По данным компании Kpler, отслеживающей товарные потоки, Европа намерена импортировать 5,58 миллиона тонн энергетического угля в январе, что является самым высоким месячным показателем с ноября 2019 года, и более чем на 1 миллион тонн больше, чем в среднем за месяц в 2021 году. .

Как сообщали ранее "Комментарии", в 2021 году Китай добыл рекордное количество угля. В этом году он может добиться еще больше.

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