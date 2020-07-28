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Главная Новости Бизнес финансы Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

Цены постепенно приближаются к двум тысячам долларов

сегодня, 00:31
Автор:

Владимир Лавский
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые перевалили за 1940 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает "Корреспондент".

Рост цен на золото связывают с обострением отношений между Китаем и США, а также возможной новой волной коронавируса в мире. На Нью-Йоркской товарной бирже впервые цены августовских контрактов на золото превысили 1940 долларов. Также выросла цена на серебро - 24 доллара за унцию. 

Как ранее сообщали "Комментарии", власти Венесуэлы договорились с Программой развития ООН (ПРООН) о том, что в условиях пандемии и коронакризиса они будут оплачивать поставки продуктов и лекарств в государство с помощью части золота Боливарианской Республики, которое сейчас находится в Банке Англии. 

Так, сделку заключили после того, как Центральный банк республики подал в лондонский суд иск против Банка Англии, чтобы тот вернул золотые слитки на $1 млрд для финансирования борьбы с пандемией. Агентство сообщает, что в Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Их правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть, однако безуспешно до этого момента. 


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