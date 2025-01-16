MrBeast планирует купить TikTok: у него есть один конкурент

Президент США Джо Байден запретил использование TikTok в стране, однако покупка этой платформы американскими предпринимателями будет означать защиту от ее блокировки. Самый популярный блоггер мира Джеймс Дональдсон, более известен как MrBeast, заявил, что выкупит часть TikTok, чтобы платформа избежала бана.

MrBeast планирует купить TikTok

С 19 января в США начнет действовать частичный запрет на TikTok. Это будет означать, что пользователи в Соединенных Штатах не смогут больше установить приложение, однако им смогут пользоваться те, кто загрузил программу раньше. Чтобы снять ограничения, MrBeast заявил, что планирует приобрести TikTok.

"Ладно, я куплю TikTok, чтобы его не забанили. Как ни странно, ко мне обратилось столько миллиардеров, с тех пор как я написал это в Твиттере, давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать", — написал на платформе X MrBeast.

Однако Дональдсон не поделился дополнительной информацией о том, кем могут быть эти "миллиардеры" или как выглядит фактический план действий. Американская пресса считает, что заявления блоггера были скорее попыткой привлечь внимание.

Помимо MrBeast заинтересованность в покупке TikTok также выдвинула потоковая платформа Kick. Она представила договор на 69 страниц, а также обязалась приобрести офис для команды, которая будет заниматься функционированием TikTok в США.

В прошлом году президент Джо Байден подписал закон, запрещающий TikTok в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу до 19 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не хочет запрещать TikTok в США. По его словам, он изменил свою позицию, поскольку получил миллиарды просмотров собственных видео.

Также "Комментарии" писали, что MrBeast арендовал пирамиды в Египте, чтобы снять новое видео для YouTube.