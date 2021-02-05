Мустафа Найем прокомментировал свою годовую зарплату в размере 3 миллиона гривен

Директор по активам госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем прокомментировал свою заработную плату по просьбе журналистов Телеграмм-канала PavlovskyNEWS.

Сколько заработал Мустафа Найем за год работы в Укроборонпроме. Фото: liga.net

За 2020 год Мустафа Найем заработал три миллиона гривен. Ежемесячно он получал от 175 000 до 465 000 гривен.





Журналист спросил у господина Мустафы, считает ли он адекватным свой огромный заработок на должности, когда миллионам украинцам не хватает денег даже на оплату коммуналки. На это работник "Укроборонпрома" ответил, что "неадекватно и неправильно давать оценку самому себе", а также отметил: "Я знаю, какую работу я делаю и какую пользу приношу".

Однако от прямого ответа экс-нардеп воздержался.

Мустафа Найем подчеркнул, что в "Укроборонпроме" нет коррупции и грабежей, а на подходе просто глобальная реформа.

Напомним, что журналист и бывший народный депутат Мустафа Найем назначен заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" еще с 2019-го года.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Павлюк отметил в своей декларации, 1 939 868 гривен — это выигрыш, однако эти деньги поступали частями из шести различных фирм. К тому же все "лотерейные выплаты" пришли Павлюку в один день и почти с небольшой разницей во времени. Детали ситуации читайте здесь.

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