На что украинцы тратят деньги во время карантина – статистика

Расходы украинцев в период карантина уменьшились на 10,4%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям во II квартале 2020 года, обнародованные Государственной службой статистики Украины.

Так, всего украинские семьи с апреля по июнь потратили на покупки 649,3 млрд грн. Согласно данным статистики, больше всего средств ушло на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков - 278 684 млн грн (42,9%). Второй категорией по расходам стала оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива - 90 617 млн грн (13,9%), а третьей - транспорт - 50 493 млн грн (7,8%). Кроме того, 48 970 млн грн были потрачены на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики; 40 793 - здравоохранение; 27 639 - одежду и обувь; 27 544 - различные товары и услуги; 26 041 - предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья; 17 862 - отдых и культуру; 17 452 - связь; 16 796 - рестораны и гостиницы; 6 371 - образование.

Добавим, что в первом квартале текущего года украинцы потратили больше - 733,2 млрд грн.

Ранее стало известно, сколько денег и куда больше всего тратят украинцы. Суммы показала статистика.

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