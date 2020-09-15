На какие лекарства больше всего выросли цены в Украине – статистика

С начала этого года цены на лекарственные препараты в Украине выросли: больше всего подорожали импортные антибиотики. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2020 году.

Так, с января по август антибиотики импортных производителей подорожали на 4,37 грн: с 105,38 грн до 109,75 грн за десять таблеток. Тогда как отечественные антибиотики стали стоить 18,26 грн в августе, а в январе цена была меньше - 17,70 грн.

Повысилась цена и на сосудорасширяющие средства: отечественные лекарства выросли с 10,98 грн до 11,52 грн, а импортные - с 47,00 грн до 50,36 грн.

Кроме того, подорожали на 1,15 грн жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественного производства: с 9,31 грн в январе до 10,46 грн в августе. Тогда как такие же лекарственные средства, но импортные, выросли в цене с 18,34 грн до 18,81 грн.

Напомним, названы наиболее популярные лекарства, которые покупают в украинских аптеках.

Ранее сообщалось, какие страны оказались в рейтинге по импорту и экспорту лекарств в Украине.

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