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Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине

Продовольственная инфляция в Украине, по прогнозу Национального банка, ускорится

сегодня, 15:20
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в ближайшие месяцы ожидается подорожание продуктов. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Так, продовольственная инфляция временно ускорится из-за высоких мировых цен. Ожидается подорожание сырых продуктов. Это вызвано низкими прошлогодними урожаями, а также ростом мировых цен на продовольствие. Как прогнозирует НБУ, подорожают и базовые продукты с высокой степенью обработки.

Кроме того, центробанк допускает временное отклонение инфляции от цели, потому что этого требует восстановление экономики. По прогнозу НБУ, развернут инфляционную динамику новый урожай и повышение учетной ставки. И уже осенью инфляция должна достичь целевого диапазона (5% ± 1 п. п.).

Сообщается, что рост зарплат приведет к наращиванию потребительского спроса, но наряду с этим увеличатся расходы бизнеса на фонд оплаты труда. Больше всего это повлияет на сферу услуг.

Кроме того, усилится инфляционное давление со стороны импортируемых товаров, поскольку растет мировая инфляция.

Со следующего года, говорят в НБУ, продовольственная инфляция начнет замедляться ниже 4% на фоне нормализации ситуации на мировых рынках и повышения урожаев в Украине.

Напомним, украинцы в ожидании пасхальных и майских праздников традиционно готовятся к скачкам цен. "Комментарии" выяснили, ждать повышения цен на продукты питания накануне Пасхи, какие продукты и на сколько могут подорожать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НБУ спрогнозировали, как вырастут коммунальные тарифы в Украине летом 2021 года.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-kviten-2021-roku
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