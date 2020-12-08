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Нацбанк выпустит монету в честь символа 2021 года

В Нацбанке анонсировали появление монеты с изображением Быка

сегодня, 18:34
Автор:

Вечканова Елена

Грядущий новый год пройдет под знаком Быка, что Национальный банк Украины отметил выпуском монеты с соответствующим изображением. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Нацбанк выпустит монету в честь символа 2021 года

Нацбанк представил две новые сувенирные монеты. Коллаж: Е.Вечканова, «Комментарии»

Рифленая монета из нейзильбера относится к серии "Восточный календарь". Ее номинал — 5 гривен. Над монетой работали художница Марина Куц и скульптор Святослав Иваненко.

На аверсе монеты изображены малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина", расположенная полукругом, стилизованные часы, где вместо чисел — символы восточного календаря, и цифра 2021. Также на монете присутствуют символы, стилизованные под украинскую вытинанку. На реверсе находится изображение Быка, как символа наступающего года, а также природные элементы, связанные с каждым из времен года.

Всего в обращении появится 50000 таких монет.

Кроме этого, Нацбанк пополнит еще и серию монет "Выдающиеся личности Украины". Двугривенник из нейзильбера тиражом 30000 штук посвятяли украинскому юристу-международнику Владимиру Корецкому (1890-1984).

Подготовка Всеобщей декларации прав человека и других важных международных правовых документов, специализация в области международного частного права и общей истории государства и права, судья Международного суда ООН — это лишь небольшая часть достижений великого украинца.

Монету, посвященную Корецкому, выпустили в сотрудничестве художники Александр Кузьмин и Мария Скобликова, а также скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко.

Стоит отметить, что обе памятные моменты вводятся в обращение с 10 декабря 2020.

Ранее "Комментарии" сообщали о монете, посвященной Государственной пограничной службе Украины.

Те, кто занимается не только монетами, обязательно заинтересуются советом по быстрому накоплению денег.


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Источник: https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
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