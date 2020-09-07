Назван лучший украинский город для ведения бизнеса

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине, передает ТСН.

Рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Оценивали привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

.Оценивали следующие критерии: деловая активность, покупательная способность, транспортное сообщение, безопасность, образование, миграционная привлекательность и экологическая ситуация. В топ-10 также вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.



Напомним, ранее сообщалось, что Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. За год украинская столица перепрыгнула с 150 на 106 место.

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