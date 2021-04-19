Названа цена пасхальной корзины в 2021 году

В 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 грн. Такую сумму назвал Институт аграрной экономики, ссылаясь на данные Государственной статистики Украины по ценам в Украине.

Пасхальная корзина. Фото из открытых источников

Как подсчитали ученые, минимальный набор с прошлого года подорожал на 160 грн. В состав пасхальной корзины включены такие продукты: традиционные куличи, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Праздничная выпечка будет стоить как минимум 120 грн за 1 кг.

Яйца обойдутся в 38 грн за десяток (это на 90% больше, чем в прошлом году).

Значительную сумму потянут из кармана мясные продукты: полкило домашней колбасы — 130 грн, полкило буженины — 135 грн, полкило сала — 50 грн.

За сыр (0,5 кг) надо выложить еще 120 грн, сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн, мягкий сыр (0,5 кг) — 58 грн.

Кроме того, 14 грн будет стоить хрен.

Если в пасхальную корзину добавить еще и другие компоненты (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино), то ее стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн больше, чем в 2020 году. Поскольку подорожали яблоки, плодовые вина, тогда как овощи стоят примерно так же, как и в прошлом году.

В частности, яблоки стоят 10 грн за 0,5 кг, томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн, огурцы (0,5 кг) — 28 грн. За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем нужно заплатить 120 грн.

Напомним, в Украине вырастут цены на бензин. Эксперт рассказал, что в апреле-мае 2021 года в Украине вырастут цены на бензин, дизельное топливо и газ из-за дефицита топлива. Известно, насколько оно подорожает.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", стало известно, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи. В Мининфраструктуры рассказали, будет ли ограничена работа транспорта на праздники в мае.

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