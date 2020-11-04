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НБУ обновил курс валют: курс доллара неожиданно снизился

Курс доллара и евро на фоне гривны снизился в течение банковского дня

сегодня, 16:26
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 5 ноября на уровне 28,51 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 33,42 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ обновил курс валют: курс доллара неожиданно снизился

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 9 копеек – сегодня он был на уровне 28,60 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 6 копеек – по состоянию на 4 ноября курс был установлен на уровне 33,48 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 5 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 54 387,84 грн за унцию, что на 81,72 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 688,13 грн за унцию – на 7,22 грн меньше, чем на 4 ноября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 895,8 грн за унцию, что на 363,72 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 13 789 долл.

Напомним, последние 6 лет были не лучшими для экономики Украины. В 2020 году ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Еще одним ударом в нынешнем году стал скандал вокруг Конституционного Суда Украины (КСУ). На фоне всех этих событий очередной транш Международного валютного фонда для Украины оказался под угрозой, что, в свою очередь, может негативно отразиться и на национальной валюте. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие перспективы у гривны, а также у транша МВФ в ближайшее время.


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