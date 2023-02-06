НБУ прогнозирует рост дефицита внешней торговли до $50,9 млрд в 2023 году

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, обнародованному в Инфляционном отчете за январь, экспорт товаров и услуг в 2023 году уменьшится до $49 млрд с $57,1 млрд по итогам 2022 года. Предыдущий прогноз предусматривал рост экспорта в этом году до $58,5 млрд. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на члена Совета Нацбанка Василия Фурмана в соцсети Facebook.

Фото: pixabay.com





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Он отмечает, что импорт товаров и услуг в этом году вырастет до $99,9 млрд по сравнению с $80,9 млрд в прошлом году. Хотя в предварительном прогнозе ожидался рост импорта до $95,1 млрд.





"При этом прогноз частных денежных переводов в Украину на 2023 год ухудшен до $15,9 млрд с $16,4 млрд в предварительном прогнозе. В прошлом году они составили $13,1 млрд", – написал он.





Таким образом, дефицит текущего счета в 2023 году расширится до $20,4 млрд после дефицита на $8,6 млрд в прошлом году. Предыдущий прогноз предполагал умеренное уменьшение дефицита до $8 млрд.





Дефицит финансового счета в этом году составит $13,2 млрд, хотя раньше предполагалось его положительное значение на $1,9 млрд.





В то же время дефицит сводного баланса в 2023 году составит $7,2 млрд (предварительный прогноз — $9,9 млрд), а валовые резервы к концу года снизятся до $27 млрд с $28,5 млрд на конец 2022 года.





Отмечается, что ухудшение ожиданий экспорта связано с уменьшением урожаев и дефицитом электроэнергии, а рост импорта — с повышенным спросом на энергоносители и товары, обеспечивающие энергоавтономность. Во-вторых, выше, чем ожидалось, будут расходы вынужденных мигрантов за границей из-за продолжительного сохранения безопасности.



