logo

BTC/USD

17380.08

ETH/USD

1340.78

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы НБУ разрешил банкам покрывать до 50% резервов государственными облигациями: какова цель
commentss НОВОСТИ Все новости

НБУ разрешил банкам покрывать до 50% резервов государственными облигациями: какова цель

Решение Правления вступает в силу с 10 января этого года

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение регулятора на официальной странице.

НБУ разрешил банкам покрывать до 50% резервов государственными облигациями: какова цель

Фото: https://pixabay.com/


Согласно ему, при формировании обязательных резервов во время нового периода их содержания, начинающегося с 11 января 2023 года, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045.


В сообщении также отмечено, что упомянутые ценные бумаги впервые размещались Министерством финансов на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года.


"По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избеганию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы", — отметили в Нацбанке.


Соответствующие изменения приняты решением Правления Национального банка Украины, которое вступает в силу 10 января 2023 года.


Как известно, Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ для финансирования государственного бюджета в 2022 году привлекло 666,9 млрд. гривен, в том числе, в иностранной валюте 103,9 млрд. гривен (2,1 млрд. долларов и 980,6 млн. евро).


За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 597,2 млрд. гривен, из них 400,0 млрд. гривен были приобретены Национальным банком. По состоянию на 30 декабря 2022 года наибольший объем долговых ценных бумаг правительства был сконцентрирован НБУ (50,76%), на втором месте – банки – 485,6 млрд гривен или 34,99%. В собственности физических лиц сконцентрировано облигаций внутреннего государственного займа на 30,17 млрд гривен или 2,17%.


Ранее мы писали , какие ценные бумаги, кроме ОВГЗ, выпускались в Украине в 2022 году.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-implementuye-anonsovani-zahodi-dlya-aktivizatsiyi-vnutrishnogo-borgovogo-rinku
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!