НБУ разрешил банкам покрывать до 50% резервов государственными облигациями: какова цель

Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение регулятора на официальной странице.

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Согласно ему, при формировании обязательных резервов во время нового периода их содержания, начинающегося с 11 января 2023 года, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045.





В сообщении также отмечено, что упомянутые ценные бумаги впервые размещались Министерством финансов на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года.





"По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избеганию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы", — отметили в Нацбанке.





Соответствующие изменения приняты решением Правления Национального банка Украины, которое вступает в силу 10 января 2023 года.





Как известно, Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ для финансирования государственного бюджета в 2022 году привлекло 666,9 млрд. гривен, в том числе, в иностранной валюте 103,9 млрд. гривен (2,1 млрд. долларов и 980,6 млн. евро).





За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 597,2 млрд. гривен, из них 400,0 млрд. гривен были приобретены Национальным банком. По состоянию на 30 декабря 2022 года наибольший объем долговых ценных бумаг правительства был сконцентрирован НБУ (50,76%), на втором месте – банки – 485,6 млрд гривен или 34,99%. В собственности физических лиц сконцентрировано облигаций внутреннего государственного займа на 30,17 млрд гривен или 2,17%.





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