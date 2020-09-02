НБУ выводит из обращения еще одну монету

С 1 октября монета номиналом в 25 копеек перестает быть платежным средством. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, в течение трех лет монеты можно будет сдать в банки.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.

Ранее в Нацбанке рассказали, как будет выглядеть монета номиналом в 20 гривен.

Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысячи штук. Реверс монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси украшает изображение княгини Ольги. А на аверсе под малым гербом красуется надпись "Украина". Слева находится год чеканки монеты – 2020, а внизу – номинал. В центре изображен стилизованный позолоченный фрагмент летописной миниатюры.



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