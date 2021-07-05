Не доверяющий собственному банку политик может оказаться под санкциями СНБО

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Станислав Молчанов
У главы фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергея Белашова есть собственный банк. При этом, политик хранит большинство своих сбережений в других финучреждениях. Об этом сообщает "Дело" в статье "Стеснительный бенефициар: на кого записал свой бизнес Сергей Белашов".
Владелец банка "Украинский капитал" Сергей Белашов. Фото из открытых источников
Автор статьи попытался выяснить, почему дело с финансовыми вложениями Белашова обстоят именно так.
По информации "Дела", СБУ еще в 2018 году открыла уголовное производство
№ 42018000000002900, в котором фигурирует тот самый банк "Украинский капитал".
Журналист "Дела" отмечает, что речь может идти о банальном обналичивании в особо крупных размерах.
Также в материале вспоминается еще один эпизод из биографии банка Белашова — штраф в сумме 1,2 млн грн, наложенный Нацбанком на "Украинский капитал" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, с "черной меткой" главе правления банка (НБУ принял решение о его несоответствии требованиям законодательства Украины). Кстати, банк выплатил этот штраф добровольно и оперативно, хотя чаще всего подобные взыскания стремятся оспаривать в судебном порядке.
Примечательно, что по данным издания, "стесняющийся" своего банка уроженец России Сергей Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в
санкционных списках СНБО якобы из-за финансирования компаний, несущих угрозу национальной
безопасности Украины, со всеми вытекающими последствиями для него и его бизнеса,
в том числе и банковского.
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