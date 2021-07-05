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Главная Новости Бизнес финансы Не доверяющий собственному банку политик может оказаться под санкциями СНБО
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Не доверяющий собственному банку политик может оказаться под санкциями СНБО

В других банках Сергей Белашов хранит миллионы гривен, а в своем — лишь 170 тысяч

сегодня, 17:53
Автор:

Станислав Молчанов

У главы фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергея Белашова есть собственный банк. При этом, политик хранит большинство своих сбережений в других финучреждениях. Об этом сообщает "Дело" в статье "Стеснительный бенефициар: на кого записал свой бизнес Сергей Белашов".

Не доверяющий собственному банку политик может оказаться под санкциями СНБО

Владелец банка "Украинский капитал" Сергей Белашов. Фото из открытых источников

"В банках у  Белашова — миллионные сбережения, но почему-то основная часть его личных средств  хранится в "Таскомбанке" Сергея Тигипко (почти 1 млн долларов)  и банке "Пивденный" Юрия Родина (12,8 млн гривен). В собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн", — отмечает автор материала.

Автор статьи попытался выяснить, почему дело с финансовыми вложениями Белашова обстоят именно так.

По информации "Дела", СБУ еще в 2018 году открыла уголовное производство № 42018000000002900, в котором фигурирует тот самый банк "Украинский капитал".

"По материалам уголовного производства установлено, что в период 2016-2019 годов группа лиц из числа граждан Украины, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", действуя с ведома должностных лиц ПАО "Банк "Украинский капитал", используют подконтрольные им субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности с целью совершения противоправных деяний, связанных с внедрением противоправных финансовых механизмов для уклонения от уплаты налогов, путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем", — говорится в материалах этого дела.

Журналист "Дела" отмечает, что речь может идти о банальном обналичивании в особо крупных размерах.

"А учитывая, что и ПАО "Банк "Украинский капитал", и ООО "Укринвест Групп" напрямую связаны с Сергеем Белашовым, можно догадаться, кто может быть главным участником упомянутой спецслужбой  "группы лиц из числа граждан Украины", — отмечает автор материала.

Также в материале вспоминается еще один эпизод из биографии банка Белашова — штраф в сумме 1,2 млн грн, наложенный Нацбанком на "Украинский капитал" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, с "черной меткой" главе правления банка (НБУ принял решение о его несоответствии требованиям законодательства Украины). Кстати, банк выплатил этот штраф добровольно и оперативно, хотя чаще всего подобные взыскания стремятся оспаривать в судебном порядке. 

Примечательно, что по данным издания, "стесняющийся" своего банка уроженец России Сергей Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в санкционных списках СНБО якобы из-за финансирования компаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины, со всеми вытекающими последствиями для него и его бизнеса, в том числе и банковского.


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Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/stesnitelnyj-beneficiar-na-kogo-i-pochemu-perep-383824/
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