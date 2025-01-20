Не только тысяча Зеленского: кто из украинцев может получить еще выплаты

Как известно из-за сложной экономической ситуации, связанной с полномасштабным вторжением РФ правительство решило не поднимать социальные стандарты в 2025 году. В то же время, для некоторых украинцев предусмотрена надбавка к пенсии. Есть определенные категории граждан, которым принадлежит надбавка к пенсии после 65 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Деньги. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, достигшим 60 лет, но в то же время имеющих стаж не менее 32 лет. Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 лет и 15 лет соответственно.

У украинцев в возрасте 65 лет при требуемом стаже пенсия должна составлять 40% зарплаты. В случае, если выплаты меньше указанного размера, то предусмотрена доплата до этого уровня.

Следует отметить, что начисление происходит автоматически и дополнительно обращаться в ПФУ не следует. В то же время другие надбавки не предусмотрены.

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно: 70-74 года – надбавка 300 гривен; 75-79 лет – 456 гривен; старше 80 лет – 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому бежать в Пенсионный фонд не нужно. Но есть нюанс – не все пенсионеры, достигшие 70 лет, получат доплату. Она выплачивается тем, у кого пенсия не превышает 10340,35 гривны.

Также прибавка к пенсии ветеранам труда в Украине в 2025 году назначается в виде двойного размера минимальной пенсии по возрасту.

Читайте на портале "Комментарии" — недавно сетью интернет распространялась информация о проведении перерасчета пенсий и заработных плат. Сообщалось, что якобы будет применена новая система в соответствии с возрастом.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что информация о том, что с 15 января пенсии и зарплаты будут "перечисляться по новой возрастной системе", не соответствует действительности.

"В сети распространяют кликбейт с фейком о внесении указанных изменений в законодательство, впрочем, ни такого закона, ни законопроектов не существует", — подчеркнули в ЦПИ.



