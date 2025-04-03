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"Новая почта" не будет выдавать наличные за отправленный товар: что известно

ФЛП больше не будут выдавать наличные за отправленный через "Новую почту" товар

сегодня, 14:55
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Кречмаровская Наталия

Физические лица-предприниматели больше не смогут получать наложенные платежи наличными от клиентов через "Новую почту". Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2025 года. Эта информация распространяется в сети интернет.

"Новая почта" не будет выдавать наличные за отправленный товар: что известно

Фото портал "Комментарии"

Изменения коснутся обслуживания юридических лиц и ФЛП. Отмечается, что в соответствии с требованиями Положения №148 от 29 августа 2024 года, физические лица-предприниматели не имеют права получать наличные наложенные платежи за почтовую отправку. Все средства должны зачисляться исключительно на счет, открытый у поставщика платежных услуг.

Это значит, что все деньги за наложенный платеж будут перечисляться только на банковский счет, открытый в платежной системе (например, в банке или финансовом сервисе). При этом наличные деньги на отделении получить уже будет невозможно. Поэтому ФЛП, которые продают товары и пользуются "Новой почтой", должны иметь официально открытый счет, куда будут идти деньги.

Отмечается, что с 1 апреля 2025 года при создании ТТН в модуле услуга "Обратная доставка средств" в личном кабинете доступна только для отправителей-частных лиц. Отправители-юридические лица и ФЛП для отправки посылки должны выбирать исключительно услугу "Контроль оплаты".

Создание ТТН с неподходящим способом наложенного платежа будет невозможным.

В "Новой почте" подтвердили порталу "Комментарии" указанные изменения. И объяснили, если ФЛП нужно получить именно наличные наложенным платежом, стоит оформлять отправление как частное лицо. Для этой категории клиентов изменения не вводились.

Напомним, что украинцев, как писал портал "Комментарии", будут штрафовать за международные посылки.




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