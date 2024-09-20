Новый покупатель гостиницы «Украина» отверг связи с РФ и онлайн-казино: правда ли это

Приватизация отеля "Украина", расположенного на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, вызвала огромный интерес и дело не только в солидной сумме, вырученной за него — 2,5 млрд грн. Прежде всего сделка привлекла внимание тем, что стала очередной, и пока самой дорогой, покупкой недвижимости со стороны одного из самых закрытых, но обсуждаемых украинских бизнесменов – Максима Криппы.



Максим Криппа

В этот раз предприниматель прервал молчание и ответил на некоторые вопросы Forbes-Украина, в частности, отверг слухи о своей причастности к IT-компании Evoplay, а также операторам азартных GGBet и "Вулкан". Однако, как выяснили "Комментарии", Максим Криппа мог, скажем мягко, умолчать о некоторых обстоятельствах, которые вызвали эти разговоры и прямо их так и не опроверг.

Так, хотя IT-компании Evoplay и старается позиционировать себя как разработчика онлайн-игр, на деле ее "игровые" продукты представляют собой игры или "слоты" для игровых автоматов онлайн-казино. Но куда интереснее другое.

Так, как утверждалось в расследование проекта Blackbox Osint, две из трех упомянутых компаний при регистрации в Украине представляла один и тот же человек – некая Сандра Сантос Родригес. Но куда интереснее то, что она же заявлена как представитель заявителя регистрации ТМ MAINCAST на ООО "Мейнкаст". Последняя официально занимается организацией турниров по киберспорту и принадлежит компании MAINCAST LIMITED, зарегистрированной на острове Кипр, и по данным сервиса YouControl на 100% является собственностью Максима Криппы.





Почему две из трех фирм, которые якобы не принадлежат бизнесмену, доверяют представлять свои интересы при регистрации в Украине товарного знака тому же человеку, который делает это для самого Криппы, да еще и иностранке – покупатель отеля "Украины" промолчал.

Также, Blackbox Osint приводит скриншот с сервиса GetContact в котором Максим Криппа якобы подписан как "Крипа Максим Володимирович Evoplay".





При регистрации своего торгового знака для онлайн-казино "Вулкан" поступили мудрее – представителем стал другой человек. Работает же казино под ТМ VULKAN CASINO по лицензии ООО "Конкуэрор", которым до 2021 года владел гражданин Кипра Теодорос Теодору. Также как утверждает YouControl в своем расследовании владельцев украинских онлайн-казино, гражданин Кипра владел ООО "Новолоджик", в котором в 2010-2015 годах директором трудился сам Максим Криппа.

Еще одним странным "совпадением" является тот факт, секретарем MAINCAST LIMITED которая принадлежит Максиму Криппе и контролирует киберспортивную компанию ООО "Мейнкаст" является еще одна кипрская компания — ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED. И удивительным образом директором последней является тот самый Теодорос Теодору, у которого 5 лет до того работал директором сам Максим Криппа, и ушедший из будущего владельца онлайн-казино "Вулкан".

В результате, все выглядит так, что несмотря на заявления Максима Криппы, принадлежащее ему ООО "Мейнкаст" все-таки связано с Evoplay, GGBet и "Вулканом" фигурами Сандры Родригес и Теодороса Теодору.

Однако подробно объяснить или опровергнуть эти связи и связанные с ними вопросы Максим Криппа в своих ответах Forbes-Украина так и не пожелал.

"Комментарии" продолжат отслеживать ситуацию с покупателем отеля "Украины" на предмет его возможных связей с игорным бизнесом, в том числе связанным с РФ.