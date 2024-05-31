О чем говорит курсовая нестабильность: что будет с гривной в июне

Украина прощается с весной в более приемлемых экономико-финансовых условиях, чем встречала ее. Помощь от зарубежных партнеров пошла активнее, особых колебаний курса валют не было. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от курса валют в июне и в принципе в ближайшем будущем, а также объяснили некоторые действия НБУ.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Власти хотят улучшить ситуацию с поступлением доходов от налогов

Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что возникшая на валютном рынке ситуация является следствием поспешных и нелогических действий НБУ в 2023-2024 годах.

" Сама философия перехода от фиксированного курса к плавающему в условиях, когда курс определялся не столько рынком, сколько интервенциями НБУ, привела к тому, что существующий на межбанке курс сейчас можно назвать "условно административным". То есть, курс является таким, каким его хочет видеть НБУ", – объясняет эксперт.

По его словам, большинству участников рынка непонятно, почему НБУ в один день делает интервенции до 200 млн долларов, а в другой – больше 600. А сам Нацбанк это никому не объясняет.

"Поэтому на рынке с октября 2023 года сложилась аномальная ситуация, когда фактически только НБУ определяет, каким будет курс, а участники рынка не знают, каким он будет в будущем. Такая неопределенность приводит к тому, что импортеры, заемщики нерезидентов и другие категории покупателей валюты создают избыточный спрос. Особенно это хорошо видно в период экстремальной неопределенности по интервенциям НБУ. Посмотрите на объемы интервенций НБУ при переходе от фиксированного курса к плавающему (регулируемому) в октябре 2023 года – и сейчас, когда НБУ ввел либерализацию, сняв запрет на ряд каналов, по которым вывозился капитал из Украины", – отмечает Виталий Шапран.

Он акцентирует, что такая суматоха на рынке приводит к тому, что с октября 2023 года НБУ тратит на валютном рынке больше средств на интервенции, чем мог бы это делать при условии фиксированного или частично фиксированного курса (он просто вынужден удовлетворять излишний спрос, который формируется под влиянием неопределенности, которую сам и создал).

"По моим оценкам, с октября 2023 года по май 2024 года из-за неудачного октябрьского маневра с переходом к квази-рыночному курсообразованию НБУ перерасходовал из золото-валютных резервов около 3 млрд долларов", – говорит эксперт.

К тому же, продолжает он, из-за заметных колебаний на валютном рынке его участники постоянно находятся под влиянием неопределенности – и теряют часть своих средств из-за частых сделок, закупая валюту "про запас" по высокому курсу, и продавая валюту в случае проблем с гривневой ликвидностью (например, под уплату налогов).

"Текущая ситуация на валютном рынке частично связана с желанием властей улучшить ситуацию с поступлением доходов от налогов, размер которых частично зависит от валютного курса (топливо, импорт и т.д.). Конечно, это немного улучшит бюджетную ликвидность во втором квартале, но все преимущества девальвации для бюджета завершаются", – уверен Виталий Шапран.

Он напоминает, что на 30.04.2024 г. внешний государственный долг оценивался в 108 млрд. долларов. И объясняет, что рост курса доллара с 36 до, например, 42 приводит к увеличению государственного внешнего долга (без учета процентов за обслуживание) на 648 млрд. грн.

" Именно поэтому девальвация улучшит бюджетные доходы в краткосрочной перспективе, но платой за это будет ухудшение долговой нагрузки в долгосрочной перспективе. Более чем достаточен и размер ЗВР НБУ, которые на 01.05.2024 оценивались в сумме 42,404 млрд долларов при чистых ЗВР 30,536 млрд долларов. Поэтому я не считаю, что НБУ следовало бы идти на девальвацию, чтобы улучшить текущую ситуацию для Минфина, поскольку это усложняет обслуживание наших внешних долгов в будущем", – говорит эксперт.

По его мнению, для решения текущих бюджетных проблем НБУ лучше бы решил 50% той ликвидности, которая сейчас накоплена в депозитных сертификатах НБУ. Это и будут те 5 млрд долларов, которых не хватает Минфину, подчеркивает Виталий Шапран.

"Но почему-то, – продолжает он, – избрали довольно грубый вариант пополнения текущей бюджетной ликвидности, предусматривающий одновременно активизацию спекулятивных настроений на валютном рынке и определенный толчок к инфляционным тенденциям, которые могут заставить НБУ и дальше удерживать учетную ставку на высоком уровне. И все это происходит на фоне роста ЗВР и отсутствия каких-либо фундаментальных факторов для обесценивания гривны. Так что вся ответственность за обесценивание гривни с 36 до 41 грн за доллар при наличии целого ряда положительных факторов (которые должны стабилизировать рынок), как и ответственность за чрезмерные расходы по ЗВР на интервенции – лежит на НБУ и его руководстве. Следовательно, и вопрос относительно ожидаемого курса в июне – это вопрос к НБУ, поскольку с октября 2023 года он руководствуется иррациональными идеями при курсообразовании и интервенциях".

Предугадать поведение НБУ в июне невозможно, отмечает эксперт. Текущая ситуация, по его словам, указывает на то, что высокое административное влияние НБУ на курс будет сохраняться и дальше.

"Сейчас же мы с вами расплачиваемся курсовой нестабильностью за ошибки НБУ на валютном рынке в 2023-2024 гг. и за разбалансированную монетарную политику, о чем я неоднократно предупреждал с августа 2022 года, а экс-председатель Совета НБУ Данилишин и экс-глава НБУ Гонтарева напоминали в своих сообщениях и конференциях", – констатирует Виталий Шапран.

Колебания курса в июне будут незначительны

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук размышляет следующим образом:

"Учитывая, что в Украине нет свободного курсообразования, а есть административное регулирование курса, – естественно, эта политика определяется исключительно решениями Нацбанка (по согласованию с правительством и Офисом президента, который у нас сейчас является экономическим, политическим и военным штабом)".

У нас, отмечает эксперт, накоплены немалые резервы. К тому же летом экономическая активность, как правило, падает. Плюс – начали поступать значительные суммы от зарубежных партнеров. Следовательно, колебания курса в июне, как и летом, будут незначительны, считает Ярослав Романчук.

А вот до конца года, по его мнению, НБУ, скорее всего, из-за огромного дефицита трудового баланса, решится ослабить грн до 43-44 за доллар. Пока же будет в пределах 40-41, прогнозирует эксперт.

"Отмечаю, все колебания курса сейчас – это исключительно о воле НБУ и украинской власти, об отказе от рыночных механизмов. Макроэкономические условия для гораздо более глубокой девальвации у нас давно – огромный дефицит бюджета, зависимость от внешних кредитования и грантов, очень плохой торговый баланс, – объясняет Ярослав Романчук. – Следует также понимать, что, если помощь будет поступать более активно и массивно – это одна ситуация. Если же будут некоторые задержки, необходимость переводить экономику в более рыночное русло совсем другая".

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