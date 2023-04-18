Объявлено о запуске международной цифровой валюты на основе искусственного интеллекта

На весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) 2023 года Управление монетарного регулирования цифровых валют (DCMA) объявило об официальном запуске цифровой валюты международного центрального банка (CBDC), которая укрепляет монетарный суверенитет центральных банков-участников и отвечает последним рекомендациям по политике по криптоактивам, предложенным МВФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на PR Newswire.

На весняній зустрічі МВФ оголошено про запуск міжнародної цифрової валюти

Универсальная денежная единица (UMU), обозначенная как символ ANSI, Ü, юридически является денежным товаром, который может совершать сделки в любой законной расчетной валюте и функционирует как CBDC для обеспечения выполнения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы.

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Банки могут присоединять SWIFT-коды и банковские счета к цифровому валютному кошельку UMU и осуществлять трансграничные платежи, подобные SWIFT, через цифровые валютные каналы, полностью минуя корреспондентскую банковскую систему по лучшим оптовым курсам валют и с мгновенными расчетами в режиме реального времени.

В интервью МВФ Тобиас Адриан, финансовый советник Международного валютного фонда, поясняет:

"Трансграничные платежи могут быть медленными, дорогими и рискованными. В современном мире платежей контрагенты в разных юрисдикциях полагаются на дорогостоящие доверительные отношения, чтобы компенсировать отсутствие общего расчетного актива вместе с общими правилами и управлением. Но представьте, если бы существовала многосторонняя платформа, которая могла бы улучшить трансграничные платежи, одновременно трансформируя валютные операции, распределение рисков и финансовые контракты".

По словам Даррелла Хаббарда, исполнительного директора DCMA и главного архитектора UMU, "это видение, высказанное МВФ, является точным решением, которое DCMA предлагает центральным банкам по всему миру".

Приняв архитектуру публичной денежной системы глобальной локализации, UMU можно настроить для работы в соответствии с нормативными актами центрального банка каждого участника-юрисдикции.

Джордж Уокер, партнер Practus, LLP, специализирующийся на международном праве, способствовавший встречам между DMCA и МВФ, отмечает:

"Хотя МВФ официально не одобрил Универсальную денежную единицу, во время пересмотра Whitepaper DCMA и во время еженедельных групповых обсуждений МВФ еще не высказал никаких возражений по ставкам валютных надбавок UMU и его подходу к монетарному суверенитету".

По словам Даррелла, "UMU не пытается нарушить международную валютную систему. На самом деле, она укрепляет ее, помогая МВФ выполнить его заявленный мандат по обеспечению экономической и финансовой стабильности своим государствам-членам. UMU меняет правила игры — транзакции осуществляются через граничные платежи, что предотвращает сезонное и системное обесценивание местной валюты".

В сотрудничестве с несколькими суверенными государствами разработан проект закона об универсальной денежной единице. В этом предложенном законодательстве UMU не должно быть законным платежным средством для переговоров по внутренним ценам или международным торговым соглашениям. Вместо этого законодательство предлагает ввести UMU как дополнительный денежный товар для сохранения стоимости, смягчая потенциальное сезонное и системное обесценивание местной валюты и использовать его в качестве платежной валюты при расчетах.

Торговцы и торговые партнеры могут принять UMU за эквивалентную рыночную стоимость своих товаров и услуг, оцененных в любом национальном законном платежном средстве. UMU имеет премиальные обменные курсы, встроенные в кошелек, и может преобразовать любую сумму расчетной валюты в эквивалентную сумму UMU.

Универсальная денежная единица – это криптовалюта, переосмысленная с нуля для поддержки центральных банков и регулируемых финансовых учреждений. У него есть протокол доверенного консенсуса, протокол Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерный DLT (mDLT), способный поддерживать любую книгу активов или пассивов, обеспечивающий полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей, говорят в МВФ.

DCMA представляет универсальную денежную единицу как Crypto 2.0, поскольку она внедряет новую волну криптографических технологий для реализации публичной денежной системы цифровой валюты с широко распространенной структурой принятия, охватывающей варианты использования для всех участников глобальной экономики.

О денежно-кредитном органе цифровой валюты (DCMA) – DCMA является мировым лидером по защите цифровой валюты и инноваций монетарной политики для правительств и центральных банков. Членами DCMA есть суверенные государства, центральные банки, коммерческие и розничные банки и другие финансовые учреждения.

Универсальная денежная единица (UMU), также известная как Unicoin, – это инновация в криптографии хранения ценностей на основе искусственного интеллекта (AI). Он принимает систему монетарной политики центрального банка, обеспечивающего постоянный покупательский спрос, минимальную волатильность цен и ежегодные целевые цены на активы.

