Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)

Одну копейку, которая датирована 1992-м годом, нумизматы могут приобрести в тысячи раз больше номинала. Цена монеты может варьироваться в пределах от 5 до 15 тысяч гривен, в зависимости от формы листьев и гравировки зерен на копейке. Об этом сообщил профильный портал Monety.

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен - фото из открытых источников

На портале сообщается, что 1 копейка 1992 года стоимостью от 10 000 до 15 000 гривен имеет мелкие ягоды, ступенчатую верхушку правого верхнего листа слева и справа, а также разные варианты гравировки зерен. В издании также отметили, что существует похожая разновидность монеты 1.35АЕ, однако она имеет большие ягоды на реверсе, и оценивается в 50-100 гривен.





1 копейка, цена которой от 4600 до 7000 гривен имеет крупные ягоды, перемычку между первым и третьим зернами второго колоса, а также закругленную верхушку правого верхнего листа. Если ягоды мелкие — это разновидность 1.11АА, и такая монета ценности не представляет.





В издании также продемонстрировали, какой вид имеют монеты, стоимостью от 600 до 900 гривен. Эта копейка имеет спрямленную верхушку правого верхнего листа, мелкие ягоды.

Отмечается, что редкие монеты можно как продавать, так и покупать на профильных аукционах.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине 10 копеек, которые датированы 1992 годом, можно продать от 20 до 14 000 гривен. Несмотря на то, что оформление монет одинаковое: на аверсе изображен трезубец, а также присутствует надпись "Україна 1992", отличить редкие 10 копеек от тех, которые не являются ценными, можно с помощью герба, количества и размещения ягод и гурта. 10 копеек, которые можно продать дороже всего — за 14 тысяч гривен — должны иметь выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец. На ребрах монеты должна быть мелкая насечка.





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