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Главная Новости Бизнес финансы Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)
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Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)

Стоит обратить внимание на форму листьев и гравировку зерен

сегодня, 21:40
Автор:

Елизавета Черных

Одну копейку, которая датирована 1992-м годом, нумизматы могут приобрести в тысячи раз больше номинала. Цена монеты может варьироваться в пределах от 5 до 15 тысяч гривен, в зависимости от формы листьев и гравировки зерен на копейке. Об этом сообщил профильный портал Monety. 

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен - фото из открытых источников

На портале сообщается, что 1 копейка 1992 года стоимостью от 10 000 до 15 000 гривен имеет мелкие ягоды, ступенчатую верхушку правого верхнего листа слева и справа, а также разные варианты гравировки зерен. В издании также отметили, что существует похожая разновидность монеты 1.35АЕ, однако она имеет большие ягоды на реверсе, и оценивается в 50-100 гривен. 

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО) - фото 2

1 копейка, цена которой от 4600 до 7000 гривен имеет крупные ягоды, перемычку между первым и третьим зернами второго колоса, а также закругленную верхушку правого верхнего листа. Если ягоды мелкие — это разновидность 1.11АА, и такая монета ценности не представляет. 

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО) - фото 3

В издании также продемонстрировали, какой вид имеют монеты, стоимостью от 600 до 900 гривен. Эта копейка имеет спрямленную верхушку правого верхнего листа, мелкие ягоды.

Одну копейку готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО) - фото 4

Отмечается, что редкие монеты можно как продавать, так и покупать на профильных аукционах. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине 10 копеек, которые датированы 1992 годом, можно продать от 20 до 14 000 гривен. Несмотря на то, что оформление монет одинаковое: на аверсе изображен трезубец, а также присутствует надпись "Україна 1992", отличить редкие 10 копеек от тех, которые не являются ценными, можно с помощью герба, количества и размещения ягод и гурта. 10 копеек, которые можно продать дороже всего — за 14 тысяч гривен — должны иметь выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец. На ребрах монеты должна быть мелкая насечка.



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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/307-1-kopejka-1992-g-ukraina
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