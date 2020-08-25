Перекосы энергореформы: стали известны размеры зарплат руководителей государственных энергопредприятий

По результатам работы первого года рынка электроэнергии госпредприятия "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка" постоянно попадали в эпицентр скандалов и стали центром проблем функционирования рынка электрической энергии. Об этом говорится в публикации NW "Реформированный рынок электроэнергии: стало ли лучше?".

Отмечается, что участники рынка неоднократно сообщали о бездеятельности "Оператора рынка" во время манипуляций на его торговой платформе, а для "Гарантированного покупателя" неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уже стало обычной практикой.

"В обосновании необходимости принятия повышения тарифов ГП "Оператор рынка" проинформировало Регулятора, что, начиная с апреля 2020 г., происходит значительное уменьшение объемов купли-продажи на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР), в связи с чем предприятие недополучает доход, запланированный на покрытие его экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности по осуществлению функций оператора рынка", - говорится в статье.

Указывается, что очень интересным является определение экономически обоснованных затрат: "Вероятно, речь идет о расходах на оплату труда, ведь согласно информации, приведенной в отчете о финансовом состоянии ГП "ОПЕРАТОР РЫНКА" на 30 июня 2020 г. средняя численность работников данного предприятия составляет 96 человек. Если к этому добавить ежемесячную заработную плату руководящего состава этого предприятия, размещенной в части поданных деклараций, то получим надежное обоснование расходов предприятия и основание для повышения тарифа для участников рынка электроэнергии".

В статье напоминается также, что решением НКРЭКУ, принятого 29.07.2020 г., были внесены изменения в смету ГП "Гарантированный покупатель" на текущий год, изложенные в новой редакции.

"Вследствие указанных изменений, смета ГП "Гарантированный покупатель" на 2020 г. составит около 241,5 млн грн. Интересным в новой редакции сметы является выделение на статью расходов на оплату труда 60% от запланированных доходов предприятия, в целом, как и в ГП "Оператор рынка", вполне обоснованным, учитывая уровень заработной платы руководящего состава ГП "Гарантированный покупатель". По данным, размещенным в открытых ресурсах в части поданных деклараций, среди всего руководящего состава ГП "Гарантированный покупатель", наименьшую заработную плату получает именно руководитель этого предприятия, что является довольно интересным и необычным явлением", - сказано в статье.

"В любом случае заоблачные зарплаты в двух ГП напрямую влияют на процесс формирования цен на электроэнергию, что не позволяет их снизить, ведь заработная плата является очень жесткой и постоянной статьей расходов", - резюмируется в публикации.

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