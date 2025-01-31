Почему доллар и евро начали падать: какой прогноз на февраль

К удивлению многих курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта тоже подешевела. С чем связана подобная тенденция? Какой курс доллара можно прогнозировать на февраль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

НБУ перешел на курсообразование доллара от корзины валют

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, исходя из текущего укрепления курса в конце января после вступления Дональда Трампа в должность становится понятной политика НБУ по курсообразованию.

"Очевидно, что НБУ теперь принимает решение о курсе доллара с учетом также текущего курса евро к доллару. То ослабление гривны, которое мы наблюдали с начала декабря вписывается в логику, что теперь НБУ перешел на курсообразование доллара от корзины валют. Если евро ослабляется к доллару, то НБУ ослабляет гривну. Если курс евро укрепляется к доллару – НБУ – укрепляет курс доллара", – прокомментировал эксперт.

Он продолжает, с приходом Трампа мы видим, что курс евро к доллару укрепился с 1.015 до 1.04-1.05. Это привело к тому, что НБУ укрепил курс ниже отметки 42 грн за доллар.

"Пока непонятно, будет ли НБУ придерживаться такой же управляющей политики в ближайшее будущее, либо же решит поменять ее, то исходя из отсутствия изменений политики можно предположить, что, если курс евро к доллару стабилизируется на уровне 1.04-1.05, мы увидим стабильный курс около 42 гривен за доллар в феврале", – подытожил Даниил Монин.

У нас валютная стабильность

Руководитель Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что на курс доллара и гривны влияют, в первую очередь, доходы украинцев.

"К концу года доходы украинцев выросли и, конечно, какую-то часть денег наши соотечественники начали тратить на покупку валюты. Что касается начала года, то, скажем так, получившие деньги, как премии и бонусы, уже, скажем так, их отложили на будущее. Поэтому на сегодняшний момент спрос на валюту немного, но уменьшился. Какая-то часть украинцев не скупает валюту. Конечно, это влияет на курс. Поэтому сегодня мы видим небольшую ревальвацию гривны. Нельзя сказать, что это что-то удивительное, но год начинается спокойно – без паники и валютного ажиотажа", – рассказал Александр Охрименко.

Что касается февраля, то, по мнению эксперта, скорее всего у нас будет такая аналогичная ситуация.

"Да, это не значит, что курс будет 39-40 грн за доллар. Он, может быть, действительно на пару копеек уменьшится. Возможно, даже небольшой рост, но однозначно не будет резких изменений. То есть у нас есть что называется валютная стабильность, когда колебания курса не радикальные", – констатировал Александр Охрименко.

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