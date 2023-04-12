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Почему НБУ штрафует другие банки: что может за этим скрываться

Все идет к тому, что в этом году банки уплатят максимальные штрафы НБУ. Предварительно, с начала года штрафы уже больше по системе, чем за весь 2022 год

сегодня, 11:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время привычной практикой для НБУ стало выписывание штрафов другим банкам. В числе таких – Райффайзен Банк Аваль, который был оштрафован на 27 млн грнНасколько объективны штрафы Нацбанка? Не создастся ли впечатление, что таким образом он просто пополняет казну? Не получается ли, что главный финансовый регулятор не дает развиваться банкам, которые и так находятся в сложной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему НБУ штрафует другие банки: что может за этим скрываться

НБУ. Фото: из открытых источников

Если Украина не пошлет четкий сигнал западным партнерам, что мы решительно настроены с рашистами и спонсорами их агрессии, то и тот же Запад делать этого не будет

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:


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"Учитывая, что Райффайзен считается спонсором терроризма (за деятельность в РФ), более чем странно выглядит то, что его просто штрафуют. Ведь, если хозяин (головной банк) признан спонсором терроризма, то и все его отделения автоматически должны попадать под эту категорию. И я удивлен, что по отношению к украинской структуре этого банка не принимаются более радикальные меры. А выписывание штрафа под 30 миллионов больше похоже то ли на попытку договориться, то ли – на выдавливание с рынка. Если мы говорим об угрозе безопасности, адекватной мерой была бы национализация данного банка, как это делается в отношении, допустим, активов тех или иных субъектов страны-агрессора".

По мнению эксперта, в нынешней системе регулирования (валютного, платежного) "прикопаться" можно к огромному количеству вещей. В случае же с Райффайзеном, уверен он, мы должны получить четкие, конкретные меседжи не только технократического регуляторного характера, но – что-то, связанное с вопросом экономической, платежно-финансовой безопасности.

"А то получается, мы одни банки национализируем, а в отношении Райффайзена ведем себя странным образом. Борьба с российской агрессией подразумевает более жесткие меры. И Украина должна быть тут лидером. Мы ведь видим, что количество европейских структур, которые продолжают заигрывать с РФ, достаточно высоко. И, если Украина не пошлет четкий сигнал западным партнерам, что мы решительно настроены с рашистами и спонсорами их агрессии, то и тот же Запад делать этого не будет, – подчеркивает Ярослав Романчук. – Безотносительно того, за что штрафуют Райффайзен, понимая, что в нынешних условиях особенности регулирования такие, что можно штрафовать по тысяче разных причин, воспринимаю данное решение как наносящее нам серьезный моральный ущерб. Нельзя вместо четкого сигнала, прежде всего, для наших западных партнеров, относительно нетерпимости к спонсорам терроризма, начинать исполнять то, что сейчас исполняет Нацбанк".

Любые штрафы и проверки – это, так или иначе, субъективность

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что ситуация с Райффайзеном отвечает нормативным документам, которые принимала Верховная Рада и которым следует Нацбанк – касательно работы коммерческих банков в условиях войны. Так что НБУ, поясняет эксперт, просто действует в рамках соответствующей законодательной базы.

"Что касается включения Райффайзена в перечень спонсоров терроризма… Насколько я знаю, головная контора этого банка, расположенная в Вене, рассматривает вопрос выхода из РФ, продажи российского Райффайзена кому-либо. Уже имеются какие-то ограничения по переводам за пределы страны-агрессора, по банковским операциям внутри ее. Думаю, уход Райффайзена из России – это вопрос если не недель, то месяцев", – отмечает Алексей Плотников.

Что касается объективности-необъективности работы НБУ касательно штрафования банков, любые штрафы и проверки – это, так или иначе, субъективность, подчеркивает эксперт. Но, если есть нарушения, в том числе по финмониторингу, если есть факты работы в стране-агрессоре, если всё это подпадает под нормативную базу, то Нацбанк вправе принимать соответствующие меры, констатирует Алексей Плотников.

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Источник: https://comments.ua/
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