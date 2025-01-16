Почему в Минфине заговорили об отказе от банковской тайны: что это значит для украинцев

В Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев с налоговиками. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, максимальная прозрачность и открытость по уплате налогов – это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников, отметил Марченко. Разделяете ли такое мнение? К чему такой шаг может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отказ от банковской тайны

Эту идею следует забыть, как страшный сон

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук говорит, что ему удивительно, как формируют своё мнение украинские чиновники, поскольку есть какие-то каноны западной цивилизации тех стран, куда мы стремимся вступить.

"Мы понимаем, как США и другие страны Европы стали богатыми. Вот как раз одним из таких канонов является банковская тайна, как бы тайна взаимоотношений между налоговыми, государствами и налогоплательщиками, то есть людьми. Исходя из этого собственно и развивается капитал, человек совершает какие-то инвестиции, платит. Это, образно говоря, часть того мира, куда не должна ступать чужая нога. Поскольку это тоже самое, как ничего страшного не было бы в том, чтобы, к примеру, поставить вообще камеру в спальню или в холодильнике и контролировать полностью, что вы там кушаете, как вы спите, для того, чтобы якобы обеспечить благополучие человека", – отметил эксперт.

По его мнению, стремление ликвидировать банковскую тайну – это чистой воды социализм, элемент авторитарно-тоталитарного общества. И это в условиях, подчеркивает Ярослав Романчук, когда у нас крайне слабые институты защиты прав собственности, коррумпированные органы власти, нету доверия к ним.

"Такой шаг будет означать только одно – резкое увеличение серой экономики, переход населения в кэш, сокращение инвестиционной деятельности и, конечно же, никто такому предложению министра финансов, если оно будет узаконено правительством, рад не будет", – отметил Ярослав Романчук.

Он добавил, если президент Зеленский, правительство неоднократно заявляли, что есть задача обеспечить инвестиционный рывок, создать высокие темпы экономического роста, модернизацию тем самым на западных условиях, тогда вот эту тему о ликвидации банковской тайны и взаимоотношения между налогоплательщиками и государством нужно просто забыть, как страшный сон.

"Примерно 2 года назад был такой заместитель главы Офиса президента Шурма, который на конференции в Лондоне заявил, что можно ликвидировать 98% коррупции, запретив кэш. Это предложение из той же оперы. Только ещё хуже. Потому что, услышав предложение о запрете кэша все посмеялись и поняли, что человек неадекватно воспринимает природу денег, природу коррупции, теневой экономики. Но здесь же в заявлении Марченко прямая заявка на авторитаризм в Украине. Причём, понимая, насколько сильны органы правопорядка, это естественно привезёт к тому, что увеличится давление на тех людей, которые много зарабатывают. Причём не только со стороны правоохранительных органов, увеличится бандитизм. Я не думаю, что министр финансов, когда он такие вещи озвучивает, каким-то образом прогнозирует развитие непреднамеренных последствий такого шага", – подытожил Ярослав Романчук.

В случае ликвидации института банковской тайны без честной налоговой реформы есть определенные риски

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что вообще идея открыть банковскую тайну налоговикам – это была его идея, которая обсуждалась на научно-консультативном совете ГНС в 2020 году, членом которого он является, по крайней мере, о его роспуске не информировали.

"Предпосылкой для такого шага должна стать качественная налоговая реформа! Ожидалось, что государство создаст прозрачную налоговую систему с нулевой толерантностью к коррупции и без генератора спроса на схемы уклонения от уплаты налогов, а взамен налоговикам упростят доступ к банковской тайне. Также ГНС нужно было провести комплекс работ по обеспечению конфиденциальности данных украинцев", – отметил эксперт.

Он добавляет, ни для кого не секрет, что и тогда в 2020 году, и сейчас на черном рынке можно купить б/у таможни и данные, источником которых может быть только ГПС. На сегодняшний день эти 2 ключевых вопроса до сих пор не решены.

"Также произошли серьезные изменения в спросе на услуги банков. Во-первых, увеличилась роль крипто-валют не только в расчетах, но и в сбережениях. Во-вторых, на рынке Украины работает уже добрый десяток иностранных банков, предлагающих свои дистанционные продукты, в т.ч. карты международных платежных систем. И, в-третьих, к сожалению, от 4 до 6 млн граждан выехали из страны и теперь пользуются услугами украинских банков дистанционно, а базовыми банками для них стали институции стран Балтии, Польши, Венгрии и т.д. Эти три фактора указывают нам на то, что в случае ликвидации института банковской тайны без честной налоговой реформы есть гарантированный риск увеличения теневого оборота и обналичивания, за пределы Украины или в крипто-валюту. Негативный эффект от действий налоговиков настолько очевиден, что уже нуждается в вмешательстве ГБР и СБУ, поскольку действия фискалов явно направлены на подрыв экономической составляющей победы", – прокомментировал Виталий Шапран.

Силовики уже преодолели банковскую тайну

Экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец отметил, что как реакцию на данную новость что-то не услышал мощного крика "пошли нах..!", раздававшегося с улицы Институтской в адрес улицы Грушевского.

"Когда-то в Украине был Национальный Банк. Им руководил председатель, занимавшийся банками. Он был влиятельным и сильным. Идея снять банковскую тайну раздается не впервые. Но каждый раз поднималось банковское лобби, подогревало главу НБУ, и тот мгновенно бил по рукам таких реформаторов, как Марченко. Но сейчас в Украине нет Национального банка. Сейчас есть бухгалтерия Офиса президента, которая подгребла под себя государственные банки и штампует пресс-релизы, а иногда выполняет функции филиала Налоговой", – отметил эксперт.

Сергей Лямец отмечает, что не стоит верить Марченко. Силовики уже преодолели банковскую тайну. Андрей Пышный уже давно предписывает, чтобы банки предоставляли правоохранителям всю информацию по счетам своих клиентов. Не по решению суда, а по простому запросу.

"Руководитель этого непонятно чего имеет вывеску лучшего центрального банкира мира, но это просто вывеска. Вывелись. Нет также больше банковского лобби. Руками Гонтаревой порезали все банки украинского происхождения. Чудом остались банки Ахметова, Тигипко, Маркаровой и еще нескольких украинских бизнесменов, но они уже давно не претендуют на особое влияние на процессы. Заседания образца 2004 года, когда крупные банки буквально формировали финансовую политику государства, ушли в прошлое. В такой ситуации я совершенно не удивлюсь, если банковская тайна в Украине будет победно устранена. С целью помощи ВСУ, конечно", – высказался Сергей Лямец.

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