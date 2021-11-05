В украинское железнодорожной компании "Укразлизныця" рассказали, изменятся ли цены на пассажирские перевозки в следующем году. Об этом в УЗ сообщили корреспонденту УНИАН.

Подорожают ли билеты на поезда в 2022 году: в "Укразализныце" дали ответ - фото: УЗ/Facebook

Так, в компании отметили, что подорожание билетов на поезда в 2022 пока что не предусмотрено.

Журналисты напоминают, что с 29 апреля в "Укрзализныце" началась плановая индексация тарифов на перевозки пассажиров, что заложена в финансовом плане перевозчика и согласована с тремя министерствами, а также железнодорожными профсоюзами. Так, предусмотрено подорожание билетов на 2% каждый месяц до конца 2021 года.

В УЗ подчеркнули, что такой подход не сможет перекрыть расходы на перевозку, однако даст возможность компании вкладываться в сервис.

При этом "Укрзализныця" предлагает пассажирам систему скидочных предложений:

"Уже сейчас пассажиры могут сэкономить до 65% стоимости билета, планируя свое путешествие заранее", — рассказали в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця", начиная с 21 октября, изменила свои правила относительно перевозок пассажиров в поездах. Теперь, чтобы совершить путешествие по железной дороге и занять свое место в купе поезда, нужно иметь не только билет, но и документ об осуществленной вакцинации, ПЦР-тест или экспресс-тест.

Чтобы пассажиры выполняли новые противоэпидемические правила транспортных перевозок, "Укрзализныця" открыла дополнительные медицинские пункты. Медицинские пункты появились на вокзалах 10-ти городов. Здесь пассажиры могут пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Кроме того, получить дозу вакцины против COVID-19 можно будет на пяти вокзалах крупнейших городов.

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