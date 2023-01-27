Покупка валюты на депозит: в НБУ рассказали, популярна ли услуга

С момента введения этой опции в Украине было заключено более 45 тысяч депозитных сделок на сумму 150 миллионов долларов. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на finclub, цитирующий слова главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

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Как отметил глава Нацбанка, "это и есть тот спрос, который нам удалось убрать с рынка и этот продукт выступил одним из инструментов, за счет которого НБУ достигает поставленных целей". Он добавил, что ситуация на валютном рынке "контролируемая и устойчивая", а инструментов и ресурсов для сохранения статус-кво достаточно.

Как известно, с 21 октября прошлого года Национальный банк Украины разрешил продажу населению валюты по официальному курсу НБУ с последующим обязательным размещением на банковском срочном депозите сроком от шести месяцев при обязательной оборотной продаже по официальному курсу, который будет установлен НБУ по состоянию на дату проведение обратной операции.

Издание отмечает, что только ПриватБанк и Ощадбанк присоединились к этой инициативе Нацбанка. Монобанк изначально тоже намеревался ввести такой продукт для украинцев. Однако после опроса среди клиентов, организованный соучредителем необанка Олегом Гороховским, относительно того, интересна ли им такая услуга, решили отказаться от предложения депозита по официальному курсу.





В то же время Продукт пользуется популярностью среди украинцев-клиентов Приватбанка. Так, только за первую неделю действия этой опции клиенты ПриватБанка открыли таких вкладов на $6,5 миллионов, по состоянию на 1 ноября эта цифра выросла до $9 миллионов, а уже к концу месяца, на 29 ноября, подскочила до $52 миллионов. По состоянию на конец прошлого года сумма вкладов по депозитам по официальному курсу выросла до 101 миллиона долларов.





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