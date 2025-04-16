Предприниматели назвали главные проблемы при ведении бизнеса: что мешает работать

В Министерстве экономики Украины рассказали о видении предпринимателей развития бизнеса в Украине. Чиновники проанализировали отзывы бизнеса на государственной платформе "Пульс", созданной для сбора комментариев предпринимателей о самых распространенных проблемах.

Бизнес. Фото из открытых источников

Так, по полученным данным, предприниматели назвали ТОП проблем при ведении бизнеса:

высокий уровень налоговой перегрузки;

непредсказуемые действия государства и регуляторных органов;

административное давление и бюрократия в отношениях с госорганами;

непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке;

блокировка налоговых накладных.

В министерстве рассказали, что было собрано более 60 000 оценок от бизнеса и проанализировано более 7 500 комментариев, из которых 17% содержали конкретные предложения.

"Это больше, чем просто цифра. Это 60 000 голосов, которые сигнализируют, где и что следует менять. Бизнес четко формулирует проблемы — и мы реагируем. "Пульс" стал реальным инструментом участия предпринимателей в формировании экономической политики", — отметил Александр Циборт, заместитель министра экономики по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.

При этом в министерстве объяснили, что собранные комментарии анализируются с помощью инструментов искусственного интеллекта.

"Сейчас это ранняя альфа-версия аналитики, где мы только обучаем модель, совершенствуем промпты и структурируем данные. Поэтому результаты могут содержать погрешности", — отметили в Минэкономики.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", за последние пять лет количество ФЛП выросло на 17,1%, при этом количество женщин-предпринимателей увеличилось на 22,5%.



