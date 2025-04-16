Предприниматели назвали главные проблемы при ведении бизнеса: что мешает работать

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве экономики Украины рассказали о видении предпринимателей развития бизнеса в Украине. Чиновники проанализировали отзывы бизнеса на государственной платформе "Пульс", созданной для сбора комментариев предпринимателей о самых распространенных проблемах.
Бизнес. Фото из открытых источников
Так, по полученным данным, предприниматели назвали ТОП проблем при ведении бизнеса:
высокий уровень налоговой перегрузки;
непредсказуемые действия государства и регуляторных органов;
административное давление и бюрократия в отношениях с госорганами;
непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке;
блокировка налоговых накладных.
В министерстве рассказали, что было собрано более 60 000 оценок от бизнеса и проанализировано более 7 500 комментариев, из которых 17% содержали конкретные предложения.
При этом в министерстве объяснили, что собранные комментарии анализируются с помощью инструментов искусственного интеллекта.
"Сейчас это ранняя альфа-версия аналитики, где мы только обучаем модель, совершенствуем промпты и структурируем данные. Поэтому результаты могут содержать погрешности", — отметили в Минэкономики.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", за последние пять лет количество ФЛП выросло на 17,1%, при этом количество женщин-предпринимателей увеличилось на 22,5%.
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