«ПриватБанк» проиграл дело против оффшоров Суркисов

Суд Печерского района Киева удовлетворил иск к "ПриватБанку" шести оффшорных компаний братьев Суркисов в среду, 2 сентября. Речь идет о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценили в 350 млн долларов. Об этом сообщает Zahid .net со ссылкой на юридического советника банка Андрея Пожидаева.

"Заявление шести компаний удовлетворено в полном объеме. Мы перешли от неимущественного характера спора к имущественному. Органы Государственной исполнительной службы сейчас должны взыскать средства с банка", - заявил Пожидаев.

Фото: cheline.com.ua

В своем иске Суркисы от имени своих компаний просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить "ПриватБанк" в рамках выполнения обязательств по обслуживанию депозитов, которые оффшорные компании разместили еще до национализации банка на счетах его кипрского филиала. Кроме того, компании просили суд о принудительном взимания государственной исполнительной службой со счетов "ПриватБанка" соответствующие средства в случае, если руководство банка откажется погасить их добровольно.

В то же время, согласно позиции "Приватбанка" вышеупомянутые оффшорные сделки братьев Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, ведь в 2016 году во время национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ВР хотят создать ВСК из-за расследований американцев о схемах в "ПриватБанке".

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