Прогноз курса на март: продолжится ли проседание гривны

Украина вступает в весну-2025 с небольшим укреплением гривны. Следует ли ожидать украинцам резких изменений в курсе валют в марте 2025 года? От чего он будет зависеть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Девальвация гривны продолжится

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что чего-то чрезвычайного по поводу колебания курса гривны в марте ждать не стоит.

"Сейчас действительно происходит постепенная девальвация гривны. Параметры, определенные на конец года в государственном бюджете, скорее всего будут достигнуты. Здесь не будет каких-либо неожиданностей ни у одной, ни у другой стороны", – отметил эксперт.

Что касается внешних или иных каких-то влияний на курс, то это не те изменения, считает собеседник портала "Комментарии", которые могут привести к серьезному изменению курса доллара.

"Думаю, что продолжится девальвация гривны в том же темпе, как это, например, происходило в январе. Возможно, это будет происходить какими-то волнами летом-осенью, но точно этот процесс продолжится", – подытожил эксперт.

У нас нет свободного курсообразования

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук сразу обратил внимание, что в Украине нет свободного курсообразования, нет курса в свободном плавании, а есть так называемое грязное плавание или достаточно широкий валютный коридор, который определяется решениями наших внешних партнеров, в том числе МВФ и нашего правительства.

"Поэтому здесь всё настолько предсказуемо, железобетонно. Правда при одном условии – своевременного формирования золотовалютных резервов и поступления помощи, поскольку, как Минфин, так и Нацбанк сказали, что на протяжении 2025 года нам поступят достаточно серьезные средства – больше 140 млрд долларов. Поэтому без нарушения этого правила, никаких шероховатостей не будет. Следовательно, курс будет колеблется в районе 1-2 гривен. То есть, курс будет, например, не 43 грн за доллар, а 45-46 до конца года. Если посмотреть на прогноз МВФ, который он сделал в декабре 2024 года, то вот это и есть тот коридор, от которого Национальный банк не будет отказываться", – отметил экономист.

Он уточнил, что, если будут уже какие-то немонетарные факторы, когда нам дадут помощи предостаточно или вообще не дадут, тогда уже будем реагировать. Но Ярослав Романчук считает, что правильнее было бы Нацбанку уже сейчас приближать монетарную политику курсовую, платёжный баланс к рыночным условиям, а не ждать его взаперти.

Рассуждая о том, целесообразно ли отпустить курс в свободное плавание эксперт говорит, что мы уже видим, что торговый баланс у нас с огромным дефицитом. Это проблема.

"Поэтому все условия для девальвации украинской гривны есть. Но, если вы отпустите курс в свободное плавание, вы ликвидируете гигантский перекос между импортом и экспортом. Потому что нынешняя политика Нацбанка – это потакание импорту. Это первый момент. А второй момент – это то, что существующие ограничения убивают инвестиционную привлекательность и активность, на что жалуется и большой, и малый бизнес. Поэтому, вроде бы, с одной стороны хорошо для людей, когда утром проснулся и видишь стабильный курс 41-42 курс, все предсказуемо, но, с другой стороны, ты видишь потери или упущенную выгоду страны из-за того, что у тебя нету рыночных механизмов, а есть административная номенклатурные", – подытожил Ярослав Романчук.

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