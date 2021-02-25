Путешествие мечты: как накопить деньги на отпуск и реально ли это в нынешних условиях

Как накопить на отпуск в нынешних нестабильных условиях? Существуют ли эффективные методы накопления? Применимы ли они в Украине? Как максимально эффективно спланировать свое путешествие? На эти вопросы "Комментариям" отвечали эксперты.

Как накопить деньги - коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Мечта об отдыхе требует резерва денежных средств

Генеральный директор в UFC Capital и Arsenal Capital, экономический эксперт Александр Гаврутенко с сожалением отмечает, что для Украины финансовая грамотность еще не стала такой же жизненно необходимой и повсеместной, как, к примеру, умение читать и писать. Но ее, уверен эксперт, нужно популяризировать и развивать. Ведь от этого зависит не только личное благополучие каждого человека, но и его способность адекватно оценивать состояние публичных финансов, участвовать как гражданин демократического государства в управлении общественными бюджетами различных уровней.

"Планирование отпуска – это один из наглядных кейсов, чтобы продемонстрировать полезность системного управления личными финансами, — считает Александр Гаврутенко. — Мечта о ежегодном курортном отдыхе или экскурсионном туре заграницу, или даже месячном уединении на даче или с рыбацкими снастями у реки, требуют резерва денежных средств. Их размер можно и нужно определить заранее. И, исходя из него, нужно установить ту часть ежемесячных доходов, которые нужно откладывать".

Экономист акцентирует, что накапливать нужно не в качестве сбережений на будущие непредвиденные нужды, а формировать четко определенный целевой финансовый ресурс.

"Его особенность еще в том, что с ним легко оперировать во времени – можно, к примеру, его размещать на срочный накопительный депозит, и получать дополнительный доход. Если же человек не способен регулярно откладывать часть со своих доходов и не может сдерживать себя от ненужных или излишних текущих расходов, то для таких людей предусмотрены банковские услуги в виде потребительских кредитов, когда в отпуск можно поехать за заемные деньги. В таком случае вашей финансовой дисциплинированностью займется банк: будет за вас формировать график обязательных платежей и контролировать возврат займа. Плюс — потребует за это плату и очень существенную", — подчеркивает Александр Гаврутенко.

По его словам, умение управлять своими финансами уже само по себе предоставит любому человеку с любым уровнем доходов много дополнительных возможностей по улучшению своего уровня жизни.

"Более сложная задача – это постоянно искать возможность повышать свою личную производительность, планировать карьеру, обучаться, инвестировать и пр. Часто проблема заключается в том, — отмечает эксперт, — что многие до сих пор ментально живут при плановой бесперспективной для отдельной личности экономике, хотя уже 30 лет как у нас существует открытый рынок с равными и доступными для всех возможностями для финансового процветания и благополучия. Чего всем и желаю!".

Сейчас на бюджет семьи постоянно претендует власть

Экономический эксперт Александр Савченко считает, что в нынешних украинских реалиях эффективные методы накопления не работают.

"Раньше была простая формула накопления на отдых, которую применяли люди с математическим складом ума, с экономическим подходом. Суть в том, что стоимость отдых для семьи их трех человек – это порядка трехмесячных отчислений 30% бюджета семьи. То есть, треть общего заработка откладывалась каждый месяц в течение трех месяцев. При относительно стабильном экономическом положении в стране, где социальная ориентированность государства не просто прописана в Конституции, а реально работает, такой метод позволял безболезненно отложить нужную сумму на отдых", — уверяет эксперт.

Сейчас же, по его мнению, такой подход не может себе позволить среднестатистический украинец.

"Потому что на бюджет семьи постоянно претендует власть. Повышая тарифы, отпустив цены на всё и вся, обкладывая пеням и налогами, даже не давая работать (привет локдауну). Любые свободны деньги семьи власть пытается поглотить. И если вдруг кто-то рванет на отдых – такие решения принимаются молниеносно. И средства, как правило, занимаются. А "кубышки" граждан изрядно опустели за годы бездарного управления Украиной", — резюмирует Александр Савченко.

Лучший способ спланировать путешествие — обратиться в турагенство

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш подчеркивает, что лучший способ планирования путешествия — это обратиться к экспертам в турагентство и рассказать свои пожелания максимально подробно.

"Исходя из них, будут предложены подходящие и доступные в данный момент варианты (страна/курорт/отель). Также вам расскажут об ограничениях и условиях", — поясняет эксперт.

Павел Григораш рекомендует вместе с туром заказывать расширенную медицинскую страховку и страховку от невыезда с покрытием рисков позитивного теста на ковид.

"Если для посещения страны нужна справка о негативном ПЦР-тесте или прохождение тестирования по прилету, рекомендую делать тест перед вылетом", — отмечает эксперт.





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